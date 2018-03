Ligue 1 del sabato: tanti pareggi e tanti goal, vincono Rennes ed Angers

In attesa delle partite domenica, sabato di Ligue 1 particolarmente avaro di emozioni, con risultati prevedibili e ben tre pareggi su cinque incontri disputati. Partendo dalle posizioni più tranquille della classifica, importante colpo gobbo per il Rennes di Lamouchi, che in casa del Girondins de Bordeaux vince 0-2 grazie alle marcature vincenti di Sarr e Gourcuff. Girondini ormai estromessi dalla lotta per un piazzamento europeo, arancioneri quinti e sempre pericolosi da affrontare.

Bene anche l'Angers, che contro il malcapitato Caen si dimostra discretamente in forma vincendo per tre reti a zero. Tait ed Ekambi indirizzano la sfida già nel primo tempo, sul finale di gara ci pensa Oniangue a fare 3-0. Pari e patta, inoltre, nella sfida salvezza tra Amiens e Troyes, che si dividono la posta in palio non andando oltre l'1-1: segnando entrambi da rigore, sono Konate e Niane a fissare il risultato in parità.

Si è confermata emozionante, al contrario, la gara tra Montpellier e Dijon, squadre che godono di buona salute e che non hanno un bisogno ossessivo di punti. Avanti grazie al solito Said, gli ospiti si fanno rimontare dalle reti di Skhiri e Sio, fissando il risultato sul 2-2 in seguito alla marcatura vincente del loro talentuoso attaccante. Stesso risultato, infine, anche tra Tolosa e Strasburgo, che si animano nella ripresa: apre i giochi Blayac, li chiude Kone. In mezzo, le reti biancoviola messe a segno da Sanogo.

DI SEGUITO LE SFIDE DEL SABATO:

17:00 Finale Bordeaux 0 - 2 Rennes

20:00 Finale Amiens 1 - 1 Troyes

20:00 Finale Angers 3 - 0 Caen

20:00 Finale Montpellier 2 - 2 Dijon

20:00 Finale Tolosa 2 - 2 Strasburgo