Ligue 1 - Il PSG mette le mani sul titolo: Nizza battuto di rimonta grazie a Di Maria e Dani Alves

Il Paris Saint-Germain compie un altro deciso passo verso il titolo di Francia. Disputando una gara non bellissima e nonostante qualche sofferenza di troppo, i ragazzi di Emery battono fuori casa il Nizza di rimonta, dando prova di aggressività e voglia di vincere. Avanti grazie ad una progressione di Saint-Maximin, i nizzardi si fanno rimontare pochi minuti dopo da Di Maria, autore di un goal di superba fattura. Nella ripresa, il Nizza colpisce una traversa con Balotelli, il PSG fa 2-1 con un colpo di testa di Dani Alves e sale a quota 83, undici punti in meno per i rossoneri.

Padroni di casa che scendono in campo con il 4-3-3: davanti a Benitez, difesa a quattro composta da Souquet, Dante, Sarr e Le Marchand. Al centro del tridente, Mario Balotelli, affiancato dagli esterni offensivi Saint-Maximin e Plea. Chiavi del gioco affidate e Seri, ai lati le mezz'ali Lees-Melou e Cyprien. Stessa disposizione tattica per l'incerottato Paris Saint-Germain, con Emery che schiera Di Maria e Mbappè ai lati di Cavani. Poche sorprese negli altri ruoli, dove un adattato Draxler affianca Verrati e Rabiot. Areola in porta, protetto dai centrali Thiago Silva e Kimpembe. Completano l'undici ospite, i terzini Dani Alves e Berchiche.

Primi minuti particolarmente equilibrati, con Nizza e Paris Saint-Germain che danno vita ad uno spettacolo particolarmente equilibrato. Per attendere il primo squillo bisogna infatti attendere il quarto d'ora, quando è Cavani ad impegnare prima Benitez e poi a gettare sul palo il successivo tap-in. Passano due minuti e ci prova Berchiche, conclusione sventata dall'attento Benitez. Nonostante questi focolai ospiti, a passare in vantaggio sono i ragazzi di Favre, bravissimi a purgare in contropiede il PSG. Con soli tre tocchi, infatti, i padroni di casa battono Areola grazie a Saint-Maximin, che riceve da Plea e batte il portiere ospite dopo una lunga galoppata. Destandosi dal torpore, quattro minuti dopo i ragazzi di Emery fanno 1-1 con il solito Di Maria, autore di un goal di superba fattura. L'ex Real Madrid, superando senza problemi Dante, si trova a tu per tu con Benitez e lo trafigge con un delicatissimo tocco d'esterno.

La seconda fase di primo tempo registra un grande equilibrio nonostante le differenze tecniche presenti in campo, con Nizza e Paris Saint-Germain che comunque cercano si segnare per indirizzare positivamente la sfida. Ne esce un primo tempo senza eccessivi squilli, con una sola chance per parte. Al 34' buon colpo di testa battuto da Di Maria, Rabiot stacca bene ma non trova la porta. Appena tre minuti dopo bolide terrificante di Balotelli dalla distanza, la sua idea manca però lo specchio per questione di centimetri. Il primo tempo si conclude di fatto qui, con il Nizza bravo a reggere l'urto contro i più forti parigini.

Secondo tempo emozionante, con il PSG che al 49' sfiora il vantaggio grazie ad un tiro preciso di Kylian Mbappè, finito fuori di poco. Due minuti dopo, capovolgimento di fronte e grande conclusione di Saint-Maximin, Areola non si fa però superare per la seconda volta. Spingendo sull'acceleratore, al 56' grandissimo assist di Di Maria per Mbappè, che segna partendo però da fuorigioco. L'arbitro Letexier annulla però per fuorigioco. Sessanta minuti ed ecco finalmente Mario Balotelli: l'attaccante ex Milan ed Inter supera Dani Alves col doppio passo, sparando però lontano dallo specchio della porta. Al 63' ancora Super Mario in evidenza, bravo a girare di prima intenzione un cross dalla fascia di Saint-Maximin. Areola è però davvero miracoloso nel deviare l'idea dell'italiano.

E' davvero un bel Nizza, quello messo in campo da Lucien Favre, una rosa arcigna e tutt'altro che intenzionata a cedere le armi ai più forti avversari. Trascinati da un Mario Balotelli particolarmente in forma, i nizzardi riescono infatti ad impensierire il Paris Saint-Germain, che al 75' rischia addirittura di subire la rete del 2-1 a causa di un poderoso colpo di testa di Mario Balotelli che termina però sulla traversa. Squadra forte e mentalmente aggressiva, quella di Emery non si disunisce e, dieci minuti dopo, confeziona una rete del 2-1 forse non troppo meritata. A far ammutolire i tifosi dell'Allianz Riviera ci pensa infatti Dani Alves, che di testa batte Benitez e ringrazia Rabiot per il delizioso suggerimento. La sfida finisce di fatto qui, con il Nizza che non riesce più a rispondere. Migliore in campo per i padroni di casa, Balotelli. Per gli ospiti in evidenza Di Maria.