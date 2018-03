Eredivisie: vincono le big, successo vitale per il Roda. Vola l'ADO Den Haag

Turno di Eredivisie ricco di goal. Nella ventottesima giornata del massimo campionato olandese, infatti, le big vincono e convincono, allungando in classifica. Partendo dalla vetta, grande prova del PSV Eindhoven, che schianta 3-0 il VVV Venlo e riprende a marciare: apre e chiude i giochi van Ginkel, in mezzo la rete di Lozano. Ben sette goal nella sfida tra Sparta Rotterdam ed Ajax, con i lancieri che vincono la sfida per 2-5. Nonostante la rete di Kramer, ci pensa Huntelaar a pareggiare, con gli ospiti dilaganti nella ripresa. Dopo Schone e Kluivert, infatti, ci pensa Ziyech a fare doppietta. Inutile per i padroni di casa la rete di Sanusi. Rischia qualcosina di troppo, seppur vincendo, l’AZ Alkmaar, che conquista tre punti contro un buon Groningen. Mantenendo il terzo posto, le teste di formaggio indirizzano la sfida con Svensson e Til, venendo raggiunti dalle reti ospiti di van Weert e Doan. Nel finale, ci pensa il solito Jahanbaskh a realizzare il goal vittoria.

Secondo successo consecutivo, inoltre, per il Feyenoord Rotterdam, che vince in casa del PEC Zwolle e cementifica la propria posizione di classifica. Nel primo tempo i campioni d’Olanda segnano con van Persie (doppietta per lui), nella ripresa El Ahmadi marca lo 0-3 Il PEC si riscatta con Saymak, il Feyenoord riallunga ancora con Vilhena. Nel finale, due goal di Parzyszek rendono meno amara la sconfitta. Emozionante pari, poi, tra Heerenveen ed Utrecht: van Maarel apre, Thorsby pareggia. Nel secondo tempo, Ghoochanneijad illude i padroni di casa, raggiunti sul 2-2 dalla rete di Dessers. Meno incerta, al contrario, il match tra Vitesse ed Heracles, che non vanno oltre lo 0-0.

Scendendo nelle zone di bassa classifica, fallisce una ghiottissima occasione il Twente, che non va oltre il 2-2 in casa e contro il Willem II. Sotto a causa di un goal di Tsimikas, ci pensa Lam a fare 1-1, con gli ospiti ancora in rete grazie a Sol. Nel finale, Bijen fissa la sfida in parità. Importantissimo successo esterno, al contrario, per il Roda, che batte il NAC Breda e risale in classifica. Regala i tre punti ai gialloneri, Avidjai. Si porta ad un punto dalla zona Europa League, infine, l’ADO Den Haag, che batte anche l’Excelsior e sale a quota 39 punti. I pellicani di Groenedjik, nonostante lo svantaggio di Massop, ribaltano tutto grazie alla doppietta di Linssen.

DI SEGUITO I RISULTATI DI GIORNATA:

18.03. 16:45 Zwolle Feyenoord 3 : 4

18.03. 14:30 Breda Roda 0 : 1

18.03. 14:30 Sparta Rotterdam Ajax 2 : 5

18.03. 12:30 Alkmaar Groningen 3 : 2

17.03. 20:45 Heerenveen Utrecht 2 : 2

17.03. 19:45 PSV Venlo 3 : 0

17.03. 19:45 Vitesse Heracles 0 : 0

17.03. 18:30 Twente Willem II 2 : 2

16.03. 20:00 Excelsior Den Haag 1 : 2