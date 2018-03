Liga - Il Barcellona allunga sull'Atletico Madrid, show di Ronaldo

E' andata in archivio la ventinovesima giornata di Liga. Un turno elettrizzante, pieno di sorprese e di gol. Partiamo, però, dalle certezze con il Barcellona che, dopo aver eliminato il Chelsea in Champions League, batte senza problemi l'Athletic Bilbao 2-0: reti di Alcacer e Messi nella prima frazione di gioco. I catalani non perdono da 36 partite in Liga e il record della Rea Sociedad (38) è davvero vicino. Frena, in maniera decisiva, l'Atletico Madrid che perde 2-1 sul campo del Villarreal: successo in rimonta per i padroni di casa che vanno sotto nel primo tempo, per mano di Griezmann, ma nel finale di partita ribaltano tutto grazie alla doppietta di Unal.

Fonte foto: Twitter Villarreal

La squadra di Simeone, adesso, deve fare attenzione ai cugini del Real Madrid che, nel posticipo, dilagano 6-3 contro il Girona grazie a un super Cristiano Ronaldo che mette a segno quattro reti. Sono 19 nelle ultime dieci per il portoghese mentre le altre reti vengono segnate da Lucas Vazquez e Bale. Per gli ospiti doppietta di Stuani e rete di Juanpe. Resta incollato il Valencia che batte senza problemi l'Alaves: partita già in discesa nella prima frazione grazie ai gol di Rodrigo e Zaza, Sobrino accorcia per gli ospiti ma l'autorete di Laguardia consegna il successo ai padroni di casa.

Fonte foto: Twitter Real Madrid

Dopo l'impresa in Champions League il Siviglia cade sotto i colpi del Leganes: a segno Bustinza ed Eraso mentre per i padroni di casa mentre per la squadra di Montella rete inutile di Layun nel finale. Sorride, invece, l'altra sponda andalusa con il Betis che schianta 3-0 l'Espanyol e si avvicina prepotentemente alla zona Europa League: le reti portano le firme di Firpo, Boudebouz e Guerrero. Torna al successo il Getafe che si impone 2-1 sul campo della Real Sociedad: successo in rimonta per gli ospiti che con Dakoman e Rodriguez ribaltano l'iniziale vantaggio basco con Willian Josè.

Battuta d'arresto per l'Eibar che cade 2-1 sul campo del Levante con i padroni di casa che vincono grazie a Marti e Boateng mentre per gli ospiti momentaneo pari di Charles. Termina 1-1 la sfida della paura tra Deportivo e Las Palmas con Albentosa che risponde ad Halilovic mentre si chiude senza reti Celta Vigo-Malaga. Di seguito risultati e classifica.

I RISULTATI E LA CLASSIFICA

Levante-Eibar 2-1

Deportivo La Coruna - Las Palmas 1-1

Valencia-Alaves 3-1

Real Sociedad-Getafe 1-2

Betis-Espanyol 3-0

Leganes-Siviglia 2-1

Barcellona-Athletic Bilbao 2-0

Villarreal-Atletico Madrid 2-1

Celta Vigo-Malaga 0-0

Real Madrid-Girona 6-3

LA CLASSIFICA: Barcellona 75, Atletico Madrid 64, Real Madrid 60, Valencia 59, Villarreal 47, Siviglia 45, Girona 43, Betis 43, Getafe 39, Celta Vigo 39, Eibar 39, Leganes 36, Athletic Bilbao 35, Espanyol 35, Real Sociedad 33, Alaves 31, Levante 27, Las Palmas 21, Deportivo 20, Malaga 14.