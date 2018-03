Ligue 1 domenicale: bene il PSG, al Lione il big match della domenica

Google Plus

Il Paris Saint-Germain mette le mani sul titolo. Andando a vincere sul difficile campo del Nizza, i parigini allontanano infatti i passabili di una possibile – seppur difficile – rimonta da parte delle inseguitrici. Soffrendo più del previsto, i ragazzi di Emery vanno sotto a causa di Saint-Maximin, che imbeccato in campo aperto brucia in velocità i difensori ospiti e buca Areola con un preciso tap-in. Nonostante lo svantaggio, il PSG fa subito 1-1 trascinato da Di Maria, che supera secco Dante ed impallina Benitez con un delicato esterno. Nella ripresa, nonostante qualche scossone di troppo, ci pensa Dani Alves a confezionare la vittoria.

Conferma l’ottimo stato di forma, poi, il Saint Etienne, che in casa e contro il Guingamp vince per 2-0. Disputando una sfida attenta e concentrata, les verts passano in vantaggio grazie a Subotic, allungando nella ripresa grazie alla marcatura vincente di Cabella. Male il Guingamp, forse un po’ sottotono dopo un ottimo girone di andata. Punto che smuove poco la classifica, poi, quello guadagnato dal Metz, che ferma il Nantes sull'1-1 grazie alla rete di Roux. I canarini di Ranieri pareggiano però con Rongier.

Emozioni a non finire, infine, nel big match domenicale tra Olympique du Marseille ed Olympique Lyonnais, con i ragazzi di Génésio che si regalano una serata da protagonisti andando a vincere al Velodrome. Avanti grazie alla marcatura vincente di Rolando, l'OL pareggia grazie ad un'autorete di Rami. Nella ripresa, Aouar gela il tifo marsigliese, ringalluzzito dal pari di Mitroglou. Negli ultimi scampoli di frazione, il Lione confeziona i tre punti grazie a Depay.

DI SEGUITO LE SFIDE DELLA DOMENICA:

18.03. 13:00 Finale Nizza 1 - 2 Paris SG

18.03. 15:00 Finale Metz 1 - 1 Nantes

18.03. 17:00 Finale St. Etienne 2 - 0 Guingamp

18.03. 21:00 Finale Marsiglia 2 - 3 Lione