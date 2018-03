Griezmann: "Deciderò il mio futuro prima dei Mondiali"

Antoine Griezmann sarà uno dei nomi molti caldi per la prossima sessione di mercato. O Forse no? L'attaccante dell'Atletico Madrid infatti, in un'intervista rilasciata all'Equipè, ha parlato della sua situazione esprimendo il desiderio di chiarire la sua situazione prima della partenza per la Russia. L'ombra del Barcellona incombe e, secondo fonti vicine all'Atletico, il francese avrebbe rifiutato l'ultima offerta di rinnovo da parte del club allenato da Simeone e la moglie starebbe già trovando casa in Catalogna.

Insomma, tante voci che si rincorrono ma l'unica accreditata è proprio quella del diretto interessato che parla cosi: "Il mio futuro sarà deciso prima della Coppa del Mondo, dice l'ex attaccante della Real Sociedad. Voglio andare in Russia con la mente sgombra. Penso che sia quello che tutti vogliono. Non è la questione di sapere dove giocherò, che può essere anche noioso, ma il fatto di ricevere telefonate in un momento delicato. Ho detto a mia sorella che la decisione sul rimanere o meno a Madrid la prenderò prima di partire per la Russia". Il francese, inoltre, sta vivendo un ottimo periodo di forma con 11 reti segnate nelle ultime 8 partite ma l'inizio di stagione non è stato dei più semplici dalle parti del Metropolitano: "Dopo le mie dichiarazioni della scorsa estate è stato difficile pensare solo al calcio, l'espulsione poi arrivata contro il Girona ha fatto precipitare le cose. Solo in Nazionale mi sentivo tranquillo. A darmi una mano ci ha pensato Diego Costa, con il suo arrivo l'allenatore mi ha dato più libertà togliendomi molte responsabilità", chiude cosi Griezmann.