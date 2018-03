Diego Costa: "Griezmann non può lasciarmi solo. Dybala? L'Atletico vuole solo il meglio"

Il ritorno all'Atletico Madrid, Spagna e tanto altro. Diego Costa, intervenuto in conferenza stampa in vista delle amichevoli della Spagna contro Germania e Argentina, tocca diversi argomenti a partire proprio dal suo compagno di squadra: "Griezmann? Antoine è un giocatore importante per l’Atletico e spero possa esserlo anche in futuro. Sarei felice se rimanesse, sarebbe la cosa migliore per lui, anche se so che è molto ricercato. Mi ha chiamato per tornare all'Atletico, ora non può lasciarmi solo". Poi spazio alla Nazionale: "Mi sto adattando al meglio, l’importante è dare sempre il massimo. Lopetegui è sempre stato chiaro: chi non ha minuti è difficile che possa essere convocato. Ora che sto giocando ho trovato le porte aperte e voglio dare il massimo".

Pochi giorni fa è rimbalzata su diverse testate giornalistiche internazionali la notizia dell'incontro tra Dybala e Simeone. Indizio di mercato? Diego Costa risponde così: "Non sapevo nulla della sua possibile firma, è un grande giocatore e l’Atletico vuole sempre il meglio". Poi spazio proprio ai Colchoneros: "All'inizio è stato complicato, ma mi sono stati tutti vicini e i miei compagni mi hanno sempre dato fiducia". A chiudere il sogno Mondiale e la concorrenza con Morata: "Spero di esserci, ma ci sono ancora due partite importanti prima di pensare alla Russia. Mi dispiace per l’assenza di Morata, è sempre positivo avere della concorrenza. Sta passando un brutto periodo, ma spero ci sarà nelle prossime convocazioni".