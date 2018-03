Amichevoli internazionali: ostacolo Colombia per la Francia di Deschamps

Sfida interessantissima allo stadio Saint Denis, con Francia e Colombia pronte ad affrontarsi in un'amichevole incerta e ricca di stelle. Sia i galletti che i cafeteros, infatti, proveranno a vincere la sfida per testare le proprie forze in vista dei Mondiali di Russia 2018. Spinti dal pubblico di casa, i transalpini affronteranno la sfida con calma e concentrazione, sicuramente vogliosi di stupire ai Mondiali dopo la delusione degli scorsi Europei, persi in casa a causa di un goal di Eder nei minuti finale dei tempi supplementari. La Francia, nonostante la delusione, ha saputo destarsi, continuando a sfornare talenti e a costruire una rosa davvero forte.

Secondo le ultime di formazione provenienti dal centro di allenamento francese, Didier Deschamps dovrebbe testare il migliore undici possibile in vista dell'agevole girone di Russia 2018, completato da Perà, Australia e Danimarca. Dato per assodato il 4-2-3-1, i galletti dovrebbero scendere in campo con Lloris in porta, protetto dai centrali Koscielny e Kimpembe e dai terzini Sidibé e Digne. Dietro la prima punta Olivier Giroud, la folta trequarti dovrebbe essere formata da Mbappe', Griezmann e Dembelè. L'ex Monaco è chiamato a riscuotersi dopo un periodo negativo, gli altri due vivono invece un ottimo momento di forma. In mediana, invece, Kanté e Pogba.

Per contro, la Colombia proverà a fare il colpo gobbo, schierando una formazione a trazione anteriore. Dato per certo il 4-2-3-1, comunque modificabile fino al fischio d'inizio della sfida, Pekerman dovrebbe piazzare Radamel Falcao al centro del tridente, spalleggiato dal tridente Quintero-Izquierdo-Rodriguez. Davanti al portiere Ospina, la difesa a quattro potrebbe essere formata da Arias, Zapata, Murillo e Mina. Infine, i centrocampisti incaricati di far legna dovrebbero essere Barrios e Sanchez.

DI SEGUITO LE PROBABILI FORMAZIONI DI FRANCIA-COLOMBIA:

Francia (4-2-3-1): Lloris; Sidibé, Koscielny, Kimpembe, Digne; Pogba, Kanté; Mbappe', Griezmann, Dembelè; Giroud.

Colombia (4-2-3-1): Ospina; Arias, Zapata, Murillo, Mina; Barrios, Sanchez; Quintero, Izquierdo,Rodriguez; Falcao.