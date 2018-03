Bundesliga, si accende la volata salvezza: tre squadre per un posto

Ogni discorso sulla salvezza in Bundesliga sembrava essere chiuso dopo i risultati di due settimane fa, ma l'incredibile vittoria del Colonia nel Rheinland Derby contro il Bayer Leverkusen ha riaperto tutti i giochi. L'Effzeh, il Mainz ed il Wolfsburg sono le tre squadre che da qua alla fine dell'anno si giocheranno la permanenza nella massima divisione tedesca ed al momento sono racchiuse in cinque punti, vivendo però momenti molto diversi tra loro.

Il Wolfsburg ed il Mainz sono le squadre che stanno avendo il rendimento peggiore nelle ultime dieci partite - fatto salvo dell'Amburgo - collezionando solo una vittoria e tre pareggi. Rendimento da Europa League, invece, per il Colonia che, dopo aver ritrovato gli uomini chiave persi nella prima metà della stagione e scoperto un Terodde in grado di pilotarli verso la salvezza a suon di gol, ha ottenuto quattro vittorie e due pareggi lasciando per la prima volta nell'anno l'ultimo posto in classifica. I problemi che attanagliano queste tre squadre sono diversi tra loro. Al Wolfsburg manca una vera prima punta, il calciatore capace di far la differenza anche su una palla sporca, perché per quanto Origi sia un discreto giocatore non è certamente un bomber e la cessione di Mario Gomez, in questo senso, sembra sempre più un autogol. All'opposto il Mainz, il cui problema principale è una difesa che fa acqua da tutte le parti. Quarantasei gol in ventisette partite la rendono la seconda peggior retroguardia dopo quella del Colonia - non fatevi ingannare da questo dato -, ma basta vederla per capire il perché sia ritenuta unilateralmente la peggior organizzazione difensiva. La conquista del posto da portiere titolare di Muller sembra aver messo quantomeno fine alle papere di Zentner ed Adler, ma non alle distrazioni difensive degli uomini davanti a lui. Per quanto riguarda il Colonia il discorso è diverso. Dopo una stagione trionfale conclusa con la conquista dell'Europa, l'Effzeh ha rivoluzionato la squadra ed oltre a patire un periodo d'assestamento normale per chi cambia molto, è stato anche falcidiato dagli infortuni. Una volta ritornati i giocatori chiave ed acquistato Terodde, che sta sorprendendo tutti per il recente rendimento, sono arrivati anche i risultati. Cinque punti dividono i Geißboche dalla salvezza, ma il calendario non gli sorride.

Eh sì, perché in una volata salvezza non si può non considerare il calendario che le squadra hanno davanti. Tutte e tre le squadre hanno incontri in comune il match con il Friburgo e il confronto diretto con il Colonia, parte in causa, ma le partite più complicate le ha proprio chi ha bisogno di punti, ovvero l'Effzeh. I biancorossi dovranno scontrarsi ancora con Hoffenheim, Schalke e Bayern, tre match da cui difficilmente usciranno con dei punti. Tuttavia, potranno rifarsi nei due scontri diretti: il Mainz andrà al RheinEnergieStadion tra tre settimane, mentre il match contro il Wolfsburg ci sarà all'ultima giornata e potrebbe regalare un'incredibile salvezza agli uomini di Ruthenbeck. Più abbordabile il calendario dei Lupi e dei Nullfünfer, ma i problemi strutturali di queste due squadre potrebbero pesare nella volata finale.

WOLFSBURG 25pt MAINZ 25pt COLONIA 20pt

HERTHA *** 'Gladbach ***** HOFFENHEIM ****

FRIBURGO *** COLONIA *** Mainz **

Augsburg *** Friburgo *** HERTHA ***

'Gladbach **** AUGSBURG *** Schalke *****

Amburgo * Lipsia **** FRIBURGO ***

LIPSIA **** DORTMUND **** Bayern *****

Colonia *** Werder Brema *** WOLFSBURG ***