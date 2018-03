Manchester United, è rottura fra Mourinho e Pogba

Che i rapporti fra i due fossero tesi si sapeva già da tempo, ma ora pare che sia arrivata la rottura definitiva. Tra Paul Pogba e Josè Mourinho è crisi nera: dopo l’accesa discussione – riportata dai tabloid inglesi – tra i due avvenuta nell’ufficio dello Special One a Carrington qualche settimana fa a seguite di alcune intemperanze del giocatore, sembra che un altro gesto del centrocampista abbia fatto definitivamente precipitare la situazione.

Al termine del match vinto dal Manchester United contro il Liverpool, Pogba è andato a stringere la mano a Mourinho mentre il manager portoghese stava sostenendo un’intervista con la BBC – scena documentata sul profilo Instagram ufficiale dei Red Devils –, il tutto accompagnato da sorrisi da entrambe le parti; secondo quanto racconta il Sun però, questa interruzione non è piaciuta all’allenatore – al di là della rilassatezza di circostanza – e negli spogliatoi si sarebbe verificata un’altra lite, con l’ex Inter ad accusare il francese di avergli mancato di rispetto. A sostegno di questa tesi ci sarebbe il fatto che, nella gara contro il Brighton valevole per i quarti di finale di FA Cup, l’ex calciatore della Juventus ha trascorso tutti i 90 minuti in panchina, con McTominay che ormai lo ha superato nelle gerarchie dell’undici titolare e con Fellaini entrato a partita in corso; in particolare, quest’ultima scelta è stata commentata da Jamie Redknapp, centrocampista del Liverpool negli anni ‘90, e definita umiliante nei confronti di Pogba in un intervento a Sky Sports UK.

Dunque, il rapporto sembra compromesso in un finale di stagione amaro per lo United: in Premier League l’unico obiettivo possibile è il secondo posto, mentre in Champions League è arrivata l’eliminazione per mano del Siviglia; rimane la FA Cup come trofeo raggiungibile, ma certamente nei pronostici della vigilia i Red Devils avrebbero dovuto giocarsi molto di più. Se non dovesse arrivare nemmeno il successo nella competizione più antica del mondo, pare certo l’addio di Mourinho alla panchina di Old Trafford; in questo modo sarà necessario scoprire il sostituto del portoghese, così da capire il futuro di Pogba, che potrebbe essere lontano dall’Inghilterra.