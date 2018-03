Italia - Argentina in diretta, amichevole internazionale LIVE (20.45)

Buona giornata a tutti voi lettori di VAVEL ITALIA! Io sono Antonello Varallo e vi racconterò live Italia-Argentina, calcio d'inizio ore 20.45 italiane (19.45 locali ndr) sul campo neutro dell'Etihad. Restate con noi!

Gli azzurri tornano in campo dopo la batosta patita ai play-off con la Svezia. L'obiettivo è quello di dimenticare il passato e provare a ricostruire il futuro.

Nella casa del Manchester Ciy, questa sera l'Italia affronta l'Argentina di Leo Messi, invece qualificata ai mondiali di Russia 2018 all'ultimo respiro.

Un test match di lusso per l'Italia del debuttante Di Biagio visto che l'Argentina è tra le favorite alla vittoria finale del mondiale.

Questa sera gli azzurri non vogliono essere semplici sparring partner ma l'idea è di poter porre le basi per cominciare a creare una rosa per il futuro, lasciandosi alle spalle la mancata qualificazione ai Campionati del Mondo.

Di Biagio conferma in parte l'ossatura degli azzurri ed opta per il 4-3-3 con Immobile davanti e Belotti in panchina. Dall'altra parte Sampaoli sceglie anche lui il tridente pesante con Di Maria, Higuain e Messi.

Successivamente l'Italia sarà impegnata contro l'Inghilterra martedì 27 marzo al Wembley Stadium di Londra (ore 20 locali, 21 italiane).

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Di Biagio: "L’emozione non la sento, anche perché ho lavorato duro. So che sarà una notte importante per me, ma non sono cambiato, faccio sempre le stesse cose e mi interessa che i ragazzi trasferiscano in campo quanto abbiamo provato".

Sampaoli: "Non considero il vostro football in crisi. Quest’amichevole potrebbe essere tranquillamente la semifinale o la finale del Mondiale. Il vostro movimento resta uno dei più importanti in assoluto. L’Italia ha pagato un girone eliminatorio molto duro e la formula spietata dei playoff".

I CONVOCATI

Italia

Portieri, Gianluigi Buffon (Juventus), Gianluigi Donnarumma (Milan), Mattia Perin (Genoa).



Difensori: Leonardo Bonucci (Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), Matteo Darmian (Manchester United), Mattia De Sciglio (Juventus), Gian Marco Ferrari (Sampdoria), Alessandro Florenzi (Roma), Daniele Rugani (Juventus), Leonardo Spinazzola (Atalanta), Davide Zappacosta (Chelsea).

Centrocampisti: Giacomo Bonaventura (Milan), Bryan Cristante (Atalanta), Roberto Gagliardini (Inter), Jorge Luiz Frello Jorginho (Napoli), Marco Parolo (Lazio), Lorenzo Pellegrini (Roma), Marco Verratti (Paris Saint Germain).



Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Antonio Candreva (Inter), Patrick Cutrone (Milan), Federico Chiesa (Fiorentina), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Simone Verdi (Bologna).

Argentina

Portieri: Sergio Romero, Nahuel Guzman, Wilfredo Caballero.

Difensori: Marcos Rojo, Ramiro Funes Mori, Federico Fazio, Nicolàs Otamendi, Marcos Acuna, Eduardo Salvio, Nicolàs Tagliafico, Gabriel Mercado, Fabricio Bustos

Centrocampisti: Javier Mascherano, Leandro Paredes, Manuel Lanzini, Giovani Lo Celso, Lucas Biglia, Ever Banega, Angel Di Maria, Pablo Perez, Maximiliano Meza

Attaccanti: Gonzalo Higuain, Lionel Messi, Sergio Aguero, Diego Perotti, Cristian Pavòn, Lautaro Martinez.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ARGENTINA (4-2-3-1): Caballero; Mercado, Otamendi, Fazio, Tagliafico; Paredes, Biglia; Lanzini, Messi, Di Maria; Higuain. A disposizione: Romero, Guzmán, Rojo, Funes Mori, Acuña, Salvio, Mascherano, Lo Celso, Banega, Aguero, Perotti. Allenatore: Jorge Sampaoli.

ITALIA (4-3-3): Buffon; Florenzi, Bonucci, Rugani, Spinazzola; Pellegrini, Jorginho, Verratti; Candreva, Immobile, Insigne. A disposizione: Donnarumma, Perin, Darmian, De Sciglio, Ferrari, Ogbonna, Zappacosta, Bonaventura, Cristante, Gagliardini, Parolo, Belotti, Chiesa, Cutrone, Verdi. Allenatore: Luigi Di Biagio.