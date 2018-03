Ibrahimovic sbarca in MLS

Dopo meno di due anni, finisce la storia d’amore fra il Manchester United e Zlatan Ibrahimovic: lo svedese ha raggiunto un accordo con i Los Angeles Galaxy e dunque approda negli Stati Uniti, dove giocherà nella Major League Soccer. L’annuncio ufficiale è stato dato da tutte le parti in causa: prima la risoluzione contrattuale fra Ibra ed i Red Devils, poi i post sui profili social del giocatore ed infine il comunicato del club losangelino – il tutto accompagnato dall’hashtag #zLAtan.

“Giocare negli USA per me significava poter scegliere soltanto i Los Angeles Galaxy, il club più vincente della MLS” dice Zlatan al sito ufficiale della società; “Voglio ringraziare tutti quelli che hanno reso possibile l’operazione e non vedo l’ora di raggiungere i miei nuovi compagni per aiutare la squadra a finire al meglio la stagione”. L’allenatore dei Galaxy Sigi Schmidt è entusiasta del nuovo arrivo: “Ingaggiare uno dei migliori goleador della storia del calcio ci aiuterà moltissimo nella caccia al nostro sesto titolo. Visto che è uno dei giocatori più vincenti, crediamo che avrà un impatto positivo sulla squadra”, mentre Dan Beckerman, CEO e Presidente della AEG – controllante del club – ha dichiarato: “I LA Galaxy hanno sempre attratto i migliori giocatori del mondo e l’acquisto di Ibrahimovic contribuisce ad alzare il livello non solo del nostro club, ma anche della lega e di questo sport negli Stati Uniti”. L’attaccante indosserà la maglia numero 9 e verrà presentato ai tifosi verosimilmente il prossimo 31 marzo, prima del derby contro il Los Angeles FC allo StubHub Center, stadio di casa dei Galaxy, mentre la prima presenza ufficiale dovrebbe avvenire a giugno.

Zlatan Ibrahimovic lascia l’Europa dopo una carriera ricca di trofei, divisi fra il suo amato Malmoe, dove ha iniziato la carriera, passando per Ajax – 4 trofei in 3 anni -, Juventus – 2 Scudetti -, Inter – 2 Scudetti e 2 Supercoppe Italiane -, Barcellona – 2 Supercoppe spagnole, una Liga, una Supercoppa Europea ed un Mondiale per Club -, Milan – Scudetto e Supercoppa italiana , Paris Saint-Germain – 12 trofei in 4 stagioni – e Manchester United – Community Shield, Coppa di Lega ed Europa League -, anche se in questo palmares stracolmo manca la Champions League.