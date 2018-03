Argentina - Leo Messi verso il forfait con l'Italia

La sfida tra Italia-Argentina, in programma questa sera, rischia di perdere con tutta probabilità il protagonista più atteso: Leo Messi. Il fuoriclasse del Barcellona infatti, secondo quanto riportato da fonti vicine al ritiro della Seleccion, ha accusato un leggero affaticamento muscolare agli adduttori nell'ultimo allenamento a Manchester. Nulla di grave ma a questo punto, dunque, è probabile che il CT Sampaoli lo tenga a riposo in vista della sfida del 27 marzo contro la Spagna, ma soprattutto, visti gli imminenti impegni dell'argentino con la maglia del Barcellona. Il 4 aprile, infatti, la compagine catalana giocherà l'andata dei quarti di finale di Champions League contro la Roma mentre il 10 si giocherà la sfida di ritorno.

"Questa è l'Argentina di Messi", aveva detto nella conferenza stampa pre-partita Sampaoli ma, questa sera, l'ex allenatore del Siviglia dovrà fare a meno, quasi sicuramente, proprio del suo capitano anche se la decisione finale sul suo utilizzo sarà presa soltanto a ridosso della gara dopo un confronto tra lo staff tecnico e il giocatore. La sensazione è che ne Messi e ne Sampaoli vogliano prendersi rischi inutili. Al posto del fuoriclasse argentino dovrebbe scendere in campo Ever Banega che è favorito su Lo Celso per partire titolare nell'undici che questa sera, in quel di Manchester, affronterà l'Italia.