Amichevoli Nazionali: vittoria di misura dell'Inghilterra sull'Olanda, basta Lingard

Finisce 0-1 per l'Inghilterra l'amichevole tra Olanda e i "Three Lions". Decide con il suo primo gol in nazionale maggiore Jesse Lingard, un gran destro dalla distanza che non lascia scampo al portiere olandese Zoet. All'incolore primo tempo si è sostituito una seconda parte di gara più movimentata, difatti è nei secondi quarantacinque minuti di gioco che è arriva la rete dell'Inghilterra. Olanda che non si è mai davvero resa pericolosa, un paio di conclusione di Dost hanno impensierito Pickford, ma senza far sussultare più di tanto il cuore degli inglesi. In campo ben tre italiani nelle file dell'Olanda: De Vrij, Strootman e Hateboer, per quest'ultima esordio assoluto con la selezione maggiore olandese.

LA PARTITA

Primo tempo a ritmo compassato, occasioni da un lato e dall'altro, ma mai eccessivamente pericolose. Nessuno strappo decisivo nonostante i tanti giocatori tecnicamente ed atleticamente dotati in campo. Si parte all'ottavo con un tiro di Oxlade-Chamberlain, oggi centrale di centrocampo, che viene facilmente parato da Zoet. Al nono infortunio muscolare per Joe Gomez, il giovane difensore del Liverpool è costretto a lasciare il campo a Maguire. L'Olanda ha in mano il possesso palla, ma la seconda occasione della gara è ancora per l'Inghilterra, che al minuto 17 va alla conclusione con Lingard, palla di non molto a lato con gli inglesi che protestano per una presunta deviazione, Manzano ordina invece rimessa dal fondo.

Si fanno vedere anche gli Orange alla conclusione al ventunesimo, con De Ligt che prima anticipa Rashford in scivolata e poi va al tiro dalla lunga distanza, senza però impensierire Pickford. Tanta personalità però da parte del classe '99 dell'Ajax. Passata la mezzora arriva un'altra occasione per l'Inghilterra: punizione battuta da Trippier, Henderson svetta più in alto di tutti e fa prendere un grosso spavento agli olandesi, con la sfera che accarezza il palo ed esce fuori. L'occasione più ghiotta del primo tempo arriva al quarantesimo, quando Dost di testa sfiora la rete, pur non colpendo alla perfezione, ma poteva fare meglio visto la posizione e la libertà che aveva. La prima frazione si conclude dopo tre minuti di recupero con un destro di Depay, che però è più un passaggio per Pickford.

Il secondo tempo comincia, fortunatamente, con un altro piglio rispetto ai primi opachi 45 minuti. Rashford nei primi minuti cambia passo e mette in difficoltà la difesa dell'Olanda, ritrovandosi due volte in area di rigore, ma venendo prima contrastato e poi ribatutto sul tiro entrambe le volte da un sontuoso De Ligt, che stasera sembra essere il leader difensivo degli olandesi, nonostante la presenza di De Vrij e Van Dijk al suo fianco. Il migliore inizio dell'Inghilterra viene premiato al minuto 59 quando Lingard sigla la sua prima rete con la nazionale maggiore, un gran destro dalla distanza che non lascia appello a Zoet, costretto a raccogliere la sfera sul fondo della rete, gran giocata dell'attaccante dei Red Devils. L'Olanda non ci sta e si lancia subito al contrattacco, sfiorando il pareggio con Dost, che sul tiro da fuor di Wijnaldum, sfiora col tacco. Pickford però è attento e la fa sua. Gli Orange lavorano bene sulle fasce e propongono molti traversoni al centro, nessuno però riesce a sfruttarli, anche per via dell'uscita di un rapace d'area come Dost, per permettere l'ingresso in campo a Babel, più una punta di movimento che d'area di rigore.

Al 67' sale nuovamente in cattedra De Ligt, tentando una nuova conclusione dalla distanza, con il pallone che però termina fuori. Ci riprova l'Olanda al minuto 82 con una punizione di Depay, che però ha solo potenza e poca precisione, la sfera finisce fra le braccia di Pickford, buona gara anche del giovane portiere dell'Everton. Si fa vedere anche Zoet dall'altra parte, che respinge con i pugni un tiro di Trippier, con l'Inghilterra che prova l'affondo nei minuti finali. Viene però concesso spazio ai padroni di casa e Hateboer con la punta prova a beffare Pickford, ma il portiere inglese è ancora una volta attento. Esordio stasera in nazionale per il laterale dell'Atalanta.

Finisce così la sfida fra Olanda ed Inghilterra, una gara sicuramente non al cardiopalma, ma che ha saputo regalare qualche emozione, nonostante la natura "amichevole" della sfida, mostrando tanti giovani interessanti sul terreno di gioco.