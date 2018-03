Amichevoli Internazionali - Svizzera di misura sulla Grecia (0-1)

Pochissima Grecia ad Atene. La squadra di Skibbe si copre, dà vita a una partita molto fallosa e dal gioco molto spezzetato, ma non riesce a tenere la rete inviolata, subendo la rete di Dzemaili. Successo meritato della Svizzera, che ha complessivamente prodotto di più, anche se, in vista dei Mondiali, la mira andrà aggiustata.

Formazione Grecia: Karnezis; Papastathopoulos, Manolas, Retsos, Torosidis, Fourtounis, Zeca, Samaris, Mitroglou, Donis, Bakasetas. All. Skibbe.

Formazione Svizzera: Sommer; Akanji, Schar, Behrami, Rodriguez, Lichtsteiner, Xhaka, Freuler, Dzemaili, Embolo, Seferovic. All. Petkovic.

PRIMO TEMPO

Come spesso accade nelle amichevoli, la partenza è lenta, con un gioco spezzetato da numerosi falli. Ci prova Fortounis a rompere la monotonia con un tiro da fuori, ma la palla si perde a lato. Gioco duro, ma abbastanza corretto, come denotato dall'unico cartellino giallo sventolato, a beccarselo è Papastathoupolos.

La Svizzera allora prova ad alzare il baricentro. Seferovic imbecca Dzemaili, che però manca il bersaglio. Azione che si ripete un minuto dopo. Il milanista Ricardo Rodriguez serve con un cross Remo Freuler, per un'azione tutta made in Italy, ma la sfera finisce nuovamente oltre i pali difesi da Karnezis. Ellenici in attacco non pervenuti, elvetici che, dopo questa sfuriata, non riescono a creare altri pericoli, facendo terminare un primo tempo decisamente poco spettacolare sullo 0-0.

SECONDO TEMPO

Si riparte e nella ripresa la Svizzera prova a portarsi a casa un successo che dia fiducia in vista dei Mondiali. Ci prova subito Rodriguez, ma la mira resta scarsa. Piccola sortita greca con Donis e Bakasetas, prima che gli elvetici riescano a sbloccare il match: cross di Seferovic e ci pensa il bolognese Dzemaili a insaccare (0-1). Sbloccatosi il match, via alla solita girandola di cambi da ambo le parti, ma è la squadra di Petkovic ad essere più pericolosa.

Zuber cerca senza successo il gol del raddoppio, poi Gavranovic si vede parare il tiro da Karnezis. Ci prova anche Schar dalla destra, ma si resta sullo 0-1. La Grecia di Skibbe reagisce solo a 70' inoltrato, con Fortounis che spreca l'assist di Christodoulopolos. Il furore agonistico finisce qui, i giocatori si accontentano di chiudere col minimo vantaggio per la Svizzera, anche se forse avrebbe meritato qualcosa in più, a fronte di una Grecia decisamente poco incisiva in avanti.