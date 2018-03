Amichevoli Internazionali - Banega e Lanzini stendono l'Italia: l'Argentina vince 2-0

Esordio con sconfitta per Di Biagio sulla panchina della Nazionale. All'Ethiad Stadium di Manchester l'Argentina di Jorge Sampaoli, orfana di Messi e Aguero, batte 2-0 l'Italia. Le reti vengono segnate nella seconda frazione di gioco con Banega che, da subentrato, batte Buffon con un mancino dal limite. Nel finale il raddoppio dell'Albiceleste grazie al destro a giro di Lanzini dal limite.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per l'Italia con Chiesa, Immobile e Insigne a comporre il tridente mentre l'Argentina, orfana di Messi, risponde col 4-2-3-1 con Di Maria, Lo Celso e Lanzini a supporto di Higuain.

L'Argentina prova subito a fare la partita ma la prima occasione è per l'Italia con Parolo che, sugli sviluppi di un calcio di punizione di Insigne, colpisce di testa mandando alto. La risposta della Nazionale di Sampaoli arriva al 17' con Otamendi che stacca di testa, su corner, ma Buffon si distende e allontana la minaccia. I ritmi, però, nono sono trascendentali con l'Italia incapace di creare occasioni degne di tal nome mentre l'Argentina si rende pericolosa nel finale di tempo : al 42', dopo una bella azione corale, piatto mancino di Tagliafico ma Buffon respinge con i pugni. Al 45' l'occasione più ghiotta con Higuain che, servito splendidamente da Di Maria, si trova davanti a Buffon ma il numero 1 Azzurro salva i suoi.

Nella ripresa subito Italia ad un passo dal vantaggio con Insigne che, tutto solo, calcia a lato da pochi metri. Risponde subito l'Argentina che al 49' sfiora il vantaggio con un colpo di testa di Lanzini, alto di pochissimo. Poco dopo ancora Azzurri pericolosi con un insidioso tiro-cross di Chiesa ma Caballero ci mette la mano. Al 60' terza occasione della ripresa per l'Italia con Immobile che entra in area e calcia col mancino ma Caballero gli dice di no. Gli Azzurri fanno la partita e al 68' sfiorano ancora la rete con Insigne che entra in area e calcia col destro ma l'estremo argentino dice ancora di no. Sampaoli inserisce Banega e al 75' l'Argentina passa in vantaggio proprio con l'ex Inter che batte Buffon con un mancino dal limite, 0-1. Poco dopo Seleccion ad un passo dal raddoppio con Perotti che calcia col mancino da ottima posizione ma Buffon dice di no. Al minuto 85, però, arriva la rete con Lanzini che insacca con un bel destro a giro dal limite, 0-2. E' l'ultima emozione del match: esordio negativo per Di Biagio, l'Argentina vince 2-0.