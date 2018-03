L'Italia perde contro l'Argentina, Di Biagio a fine gara: "E' l'inizio di una nuova era"

Questa sera la nuova Italia di Gigi Di Biagio ha perso contro l'Argentina per 2-0. Dopo un primo tempo di poco o nulla, gli azzurri hanno tenuto botta fino al 75esimo. I gol di Banega e Lanzini hanno rotto l'equilibrio.

Queste le parole del tecnico Di Biagio a fine gara ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo sofferto il palleggio, abbiamo perso le distanze nonostante abbiamo provato ad andarli a prendere. Ci siamo riusciti troppo poco. Buon secondo tempo dove meritavamo di più, ma non dimentichiamoci che avevamo davanti i vicecampioni del mondo. È stato un buon test per far fare esperienza ai giovani. Abbiamo sbagliato molto nella prima costruzione ma ci hanno provato. C'è da lavorare ma lo sapevamo già. Blocco mentale dopo l'eliminazione? Non ci si porta dietro nessun blocco, ci portiamo dietro il fatto che in tanti erano alla prima, altri alla seconda-terza presenza, e c'era bisogno di capire alcune dinamiche. Rischio depressione? No assolutamente, è l'inizio di una nuova era".

Anche Lorenzo Insigne ha commentato la sconfitta: "Mi dispiace non aver fatto gol, abbiamo fatto una buona gara. Ora dobbiamo continuare a lavorare, sappiamo che dopo l’esclusione dobbiamo ripartire. Penso che l’abbiamo messi in difficoltà. Loro hanno grandi campioni e sono una squadra avviata. Dobbiamo ripartire e farlo al più presto. Blocco? Sappiamo tutti che abbiamo sbagliato, se pensiamo al passato non andiamo più avanti. Ora testa bassa e ripartire".