Barcellona - Scatta l'operazione Griezmann: pronti 100 milioni

Antoine Griezmann potrebbe sbarcare molto presto in Catalogna. Secondo quando riportato da SPORT, il quotidiano che segue da vicino le vicende del Barcellona, i catalani avrebbero avviato ufficialmente l'operazione e, nei prossimi giorni, la dirigenza blaugrana incontrerà quella dell'Atletico Madrid per provare a chiudere l'affare nel minor tempo possibile. Questo, dunque, è quanto filtra dagli ambienti vicini al club allenato da Valverde anche se i colchoneros faranno di tutto per cercare di trattenere il loro fuoriclasse che, nei quattro anni a Madrid, ha realizzato la bellezza di 106 reti in 198 presenze.

"Il mio futuro sarà deciso prima della Coppa del Mondo. Voglio andare in Russia con la mente sgombra". Queste erano state le parole del diretto interessato, dal ritiro con la sua Francia, pochi giorni fa e adesso il Barça è pronto a fare sul serio mettendo sul piatto i 100 milioni della clausola rescissoria fissati dall'Atletico Madrid. Il nome di Griezmann non è nuovo nel taccuino dei dirigenti del Barcellona, anzi, già un anno fa i catalani, per ovviare alla partenza di Neymar, avevano bussato alla porta dell'Atletico ricevendo un "no" in sospeso visto che, l'estate scorsa, i colchoneros non potevano fare mercato in entrata.

Otto mesi dopo il Barça è pronto a sferrare l'attacco decisivo per portare il francese dalle parti del Camp Nou. Nel caso in cui dovesse andare in porto l'operazione, il Barcellona dovrebbe concentrarsi sulle cessioni, con i nomi di Andrè Gomes, Rafinha, Denis Suarez e Arda Turan in cima alla lista. Da monitorare la situazione di Andres Iniesta che scoprirà le carte soltanto il 30 aprile comunicando la sua decisione alla stampa. Un altro anno a Barcellona o la Cina? In Catalogna si guarda al futuro e Griezmann non vede l'ora di farne parte.