Italia, Bonucci in conferenza stampa: "Donnarumma? Pensi a crescere, non a Buffon"

Insieme a Di Biagio, Leonardo Bonucci è intervenuto in vista dell'amichevole di domani sera contro l'Inghilterra: "Abbiamo la possibilità di mettere in difficoltà l’Inghilterra. L’Italia è in un periodo di profondo cambiamento e per vincere ci vorrà tempo. Una partita importante per fare esperienza perché nel gruppo abbiamo pochi giocatori che, con i loro club, possono giocare match internazionali. Domani affronteremo una squadra che è ripartita dopo alcune difficoltà, dobbiamo fare esperienza anche in Nazionale, visto che con i club in pochi giocano partite importanti. Abbiamo la possibilità di mettere in difficoltà l’Inghilterra. Cresceremo come gruppo, abbiamo voglia di fare bene. Ho sentito Pellegrini dire che è stufo di vedere vincere gli altri: questo è lo spirito giusto".

Il centrale azzurro ha parlato anche dell'attuale ct della Nazionale: "Ci chiede di prenderci le nostre responsabilità, di giocare il pallone dalla difesa: contro l'Argentina un'occasione da gol è nata direttamente da un rinvio di Buffon. Se sarò più emozionante giocare a Wembley o tornare sabato allo Stadium da avversario? Sopo sette anni alla Juventus mi sembra scontato se sono quello che sono oggi, lo devo ai bianconeri. Sarà bello incontrare tanti amici a cui ho voluto bene".

Infine Bonucci ha parlato anche di Donnarumma il quale domani sostituirà Buffon in porta contro gli inglesi: "Noi dobbiamo pensare a rialzarci, non a come sostituire Gigi. La nostra rinascita non sarà facile né veloce, dobbiamo guardare avanti e non indietro ma spero che i talenti italiani esplodano quanto prima. Ma Gigio sa che diventerà uno dei migliori portieri al mondo, se vuole per lui ci sono sempre. Gli serve tranquillità".