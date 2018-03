Amichevoli internazionali, la Spagna testa l'Argentina di Messi

Si disputa stasera al Wanda Metropolitano di Madrid (ore 21.30) un'amichevole di lusso in vista dei Mondiali di calcio di Russia 2018. Spagna contro Argentina, ovvero due delle principali favoriti al titolo iridato della prossima estate. Julen Lopetegui contro Jorge Sampaoli, ma soprattutto Leo Messi di nuovo in campo, dopo aver saltato per precauzione la gara dell'Etihad Stadium di Manchester contro l'Italia.

E' una Spagna tornata ad altissimi livelli quella che Lopetegui ha condotto in Russia, prima vincendo il suo girone di qualificazione, proprio quello degli azzurri, poi dimostrando che le Furie Rosse non hanno alcuna intenzione di abdicare, dopo i passaggi a vuoto di Brasile 2014 e Francia 2016. Solo venerdì scorso, la Roja ha impressionato contro i campioni del mondo della Germania a Dusseldorf, imponendo agli avversari un 1-1 casalingo, griffato da Rodrigo nei primi minuti di partita. La Spagna di stasera dovrebbe però cambiare centravanti, ma non assetto, se è vero che Diego Costa ritroverà una maglia da titolare a scapito del giocatore del Valencia, con Isco e Marco Asensio a supporto. Il malagueno del Real Madrid è uno dei pretoriani di Lopetegui, che staserà darà spazio anche al maiorchino Asensio, in campo per dare il cambio a David Silva. Il resto della formazione delle Furie Rosse non dovrebbe discostarsi troppo da quella che ha ben figurato in Germania. Ci sarà infatti nuovamente David De Gea in porta, con la difesa titolare: sugli esterni Dani Carvajal e Jordi Alba, centrali Sergio Ramos e Gerard Piquè. Il capitano della Spagna ha appena festeggiato le centocinquanta presenze in nazionale al fianco del catalano del Barça, non al top della condizione (Nacho pronto a scaldarsi). A centrocampo, data l'assenza di Sergi Busquets, potrebbe essere schierato nuovamente Thiago Alcantara come vertice basso, con Saùl Niguez e Iniesta mezze ali, anche se l'opzione Koke non è da scartare.

Cambierà di più Jorge Sampaoli, l'Hombrecito che la Spagna la conosce bene, per aver allenato la scorsa stagione a Siviglia. La principale novità è il rientro di Leo Messi, che ieri ha tranquillizzato tutti, dicendosi pronto a giocare nell'arena del Wanda Metropolitano. La Pulce è in un momento di forma strepitoso e, dopo il riposo precauzionale contro l'Italia, vuole riprendersi anche la Selecciòn. Rispetto alla formazione di Manchester, Sampaoli dovrebbe inserire Romero in porta per Caballero. Linea difensiva a quattro, con Bustos e Tagliafico sugli esterni, Nicolas Otamendi e Marcos Rojo (per il romanista Federico Fazio) centrali. Rientra dunque il centrale del Manchester United, mentre Javier Mascherano è candidato a prendere il posto di Lucas Biglia davanti alla difesa. Il Jefecito, ex Barcellona, affiancherà con ogni probabilità Ever Banega, giustiziere dell'Italia pochi giorni fa, mentre a fianco di Messi dovrebbero agire Giovani Lo Celso del PSG o Manuel Lanzini. Fuori Di Maria, l'esterno destro potrebbe essere Diego Perotti, in ballottaggio con Correa. Unica punta Gonzalo Higuain, anche a causa dei problemi fisici di Sergio Aguero e della mancate convocazioni di Paulo Dybala e Mauro Icardi.