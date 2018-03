Germania-Brasile, scontro Mondiale

Stasera all'Olympiastadion di Berlino va in scena un appuntamento che spesso vale una finale Mondiale. Germania-Brasile da sempre è uno degli scontri più affascinanti che si possa avere tra squadre nazionali e con molte probabilità potrebbe anche essere una possibile finale in Russia. Nove titoli di campione del mondo in campo, tante le stelle a disposizione dell'una e dell'altra squadra e due modi di giocare offensivi garantiranno uno splendido spettacolo questa sera.

La Mannschaft arriva dal pareggio per 1-1 contro la Spagna, match giocato ad armi pari con la Roja che dà fiducia alla squadra di Loew, al ventiduesimo risultato utile consecutivo - l'ultima sconfitta risale alle semifinali di Euro 2016 contro la Francia. Il commissario tecnico tedesco ha già in mente ventidue dei ventitré nomi da portare nella campagna di Russia, resta da sciogliere un dubbio sulla punta di riserva con Gomez e Wagner a giocarsi le chance di una convocazione. L'undici titolare, tuttavia, è praticamente certo con, anche qui, un solo dubbio e riguarda l'esterno destro: Draxler o Sané. Contro la Roja è partito titolare il giocatore del PSG, stasera contro la Selecao toccherà a quello del Manchester City, autore di una stagione fantasmagorica. Stasera, però, Loew cambierà molto rispetto all'undici titolare e rispetto alla sfida con la Spagna saranno in campo solamente Werner e Kimmich.

Cambi anche nella Selecao, seppur minori rispetto a quelli che opererà la Germania. Tite sceglie di affrontare i campioni del mondo in carica con una formazione molto simile a quella titolare, al netto dell'assenza di Neymar. Per vendicare il 7-1 di quattro anni fa, ferita ancora fresca e profondo nell'animo dei brasiliani, il commissario tecnico conferma dieci undicesima della squadra che ha battuto la Russia per 3-0. L'unico cambiamento arriva in attacco, con Douglas Costa che lascerà spazio a Fernandinho, verosimilmente arretrato sulla mediana con Coutinho spostato nel tridente offensivo.

Germania (3-4-3): Leno, Rudiger, Boateng, Ginter; Kimmich, Gundogan, Rudy, Plattenhardt; Goretzka, Werner, Sanè.

Brasile (4-1-4-1): Alisson, Dani Alves, Miranda, Thiago Silva, Marcelo; Casemiro; Willian, Paulinho, Fernandinho, Coutinho; Gabriel Jesus.