Diretta Inghilterra - Italia, live amichevole internazionale

Benvenuti alla diretta - scritta e online - di Inghilterra vs Italia. A Wembley, amichevole di prestigio tra due nazionali di peso del vecchio continente. Fischio d'inizio alle 21, dirige il tedesco Aytekin.

Secondo appuntamento in panchina per Gigi Di Biagio, promosso dopo la chiusura del ciclo Ventura. Siamo in una fase di transizione, in attesa di conoscere il nome del nuovo commissario tecnico. Dall'Under21 alla nazionale maggiore, con l'obiettivo di mutare un destino scritto.

Apertura con l'Argentina, formazione rodata, diretta da un santone come Sampaoli. Due reti al passivo, piccoli spunti da cui ripartire. Difficile accantonare il passato, a Di Biagio si chiede un'inversione di rotta, un deciso taglio con il gruppo storico.

Si gioca a due tavoli e il lancio di Donnarumma questa sera è un primo punto. Cambio della guardia, il n.1 del Milan prende il posto di Buffon. Senza Romagnoli, tocca ancora a Rugani e Bonucci al centro.

A rischiare, nel mezzo, è invece Verratti. Il centrocampista del PSG fatica ad incidere, in azzurro come nel club. Di Biagio pensa quindi a Jorginho regista, con l'inserimento di Pellegrini come mezzala. Parolo ultima il reparto, a disposizione Gagliardini, Cristante e Bonaventura.

Immobile appare in vantaggio su Belotti davanti, le frecce esterne sono Candreva e Insigne. Non mancano le variabili, Verdi e Chiesa sono opzioni da non sottovalutare.

"Dobbiamo migliorare rispetto alla sfida contro l'Argentina e l'ho detto ai ragazzi. Abbiamo fatto un buonissimo secondo tempo, abbiamo costruito abbastanza, anche palle gol clamorose. Se la partita fosse finita 0-0 sarei stato dispiaciuto e alla fine abbiamo perso, ma sono contento della reazione avuta nella ripresa. La strada è quella giusta, abbiamo fatto qualcosa di buono contro i vice campioni del mondo. Mi dispiace leggere che abbiamo fatto zero tiri in porta. Qualcosa cambierò, è inevitabile, visto anche il momento della stagione e qualche acciacco. Cambierò almeno 3 o 4 giocatori ma non ho ancora deciso", la conferenza del CT.

Inghilterra - Southgate sta costruendo l'Inghilterra mondiale. Il tecnico raggiunge la sfida odierna dopo l'affermazione di misura con l'Olanda - sigillo decisivo di Lingard.

Per i tre leoni, appuntamento poi a giugno, amichevoli con Nigeria e Costa Rica per avvicinare la manifestazione iridata.

Come il collega Di Biagio, anche Southgate ha qualche dubbio. Manca ancora Kane, problemi fisici per l'attaccante del Tottenham. Vardy si muove da 9, con Dele Alli e Sterling a completare il pacchetto offensivo.

Henderson è il punto di contatto tra difesa e mediana, è lo schermo a protezione della retroguardia. Dier rifinisce il settore, Young e Trippier coprono le corsie. I due devono svolgere le due fasi, di recupero palla e spinta. Walker, Stones e Mawson formano il muro a protezione di Butland.