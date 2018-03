Amichevoli internazionali - Il VAR salva l'Italia, Inghilterra acciuffata nel finale

Serviva una risposta da parte dell'Italia dopo la sconfitta con l'Argentina e questa è parzialmente arrivata. Prestazione non spettacolare, ma almeno dignitosa per gli azzurri. La squadra di Di Biagio parte bene, spreca, subisce il gol inglese, ma poi resta attaccata al treno e riesce a conquistare il pareggio grazie al rigore assegnato dal VAR e trasformato da Insigne.

Formazione Inghilterra (3-5-2): Butland; Walker, Stones, Tarkowski; Trippier, Dier, Oxlade-Chamberlain, Lingard, Young; Vardy, Sterling.

Ct: Southgate

Formazione Italia (4-3-3): Donnarumma; Zappacosta, Rugani, Bonucci, De Sciglio; Pellegrini, Jorginho, Parolo; Candreva, Immobile, Insigne.

Ct: Di Biagio

PRIMO TEMPO

Italia subito arrembante. Zappacosta serve Immobile sul filo del fuorigioco, il centroavanti scatta, ma poi tentenna clamorosamente, permettendo a Stones di recuperare. Proprio quest'ultimo un attimo dopo inciampa sul pallone, dando all'attaccante azzurro una seconda chance. Però il centrale del City rinviene subito e ostruisce bene, mettendo una pezza al suo incredibile errore. Ospiti che tengono nel primo quarto d'ora il pallino del gioco. Candreva crossa in mezzo e pennella la sfera proprio sulla testa di Immobile, il quale però di testa manda altissimo. A questo punto l'Inghilterra inizia a uscire dal guscio. Sterling in velocità è imprendibile ed è veramente un problema per la difesa dell'Italia. Proprio l'ala serve Vardy in area, ma il suo tiro a incrociare viene respinto da Donnarumma con i piedi.

Clamorosa al 26' la dormita azzurra: fallo di Parolo su Sterling, punizione battuta subito e Vardy è tutto solo davanti a Donnarumma. Stavolta non sbaglia (1-0). Settimo gol in venti presenze per l'attaccante del Leicester. Ritmi che, con il gol del vantaggio, si abbassano un po'. Sempre il solito Immobile si vede sporcare una conclusione da Walker, con Butland che osserva la palla uscire di poco. Inglesi che cercano allora il raddoppio. Tarkowski non riesce ad approfittare di due potenziali rimpalli favorevoli su calcio d'angolo. Poco dopo Sterling fa valere di nuovo la sua velocità, scarico per Young, il cui tiro viene deviato da Zappacosta e finisce col fare la barba al palo.

SECONDO TEMPO

Non sembra cambiare il copione in avvio di ripresa. Inserimento fulmineo di Young e tiro a battere Donnarumma, ma Bonucci in scivolata salva tutto. Con i cambi il gioco inizia a diventare decisamente spezzettato, Sterling prova un paio di conclusioni da distanza considerevole, che finiscono entrambe alte. Italia che si affida alla verve di Insigne, il quale prima calcia fuori una punizione, poi prova a calciare al volo un assist di Jorginho, con la sfera che finisce di poco larga. Il VAR poi fa la prima comparsata in amichevole internazionale. Pestone di Young su Chiesa in area, per l'arbitro inizialmente è tutto regolare, poi però il direttore di gara viene chiamato allo schermo per vedere il replay e assegna il calcio di rigore. Dal dischetto Insigne calcia, Butland intuisce, ma non ci arriva (1-1).

Pareggio che ci può anche stare per quanto visto in campo, entrambe le squadre infatti hanno messo in campo una prestazione con luci e ombre. Finisce dunque 1-1 a Wembley.