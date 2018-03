Amichevoli Internazionali: vittoria di misura del Brasile sulla Germania, ma che papera Trapp! (0-1)

Esce sconfitta dall'Olympiastadio la Germania. Il Brasile si impone per 0-1 a Berlino grazie al gol di Gabriel Jesus. Gravissimo errore di Trapp in occasione del rete.

I tedeschi partono meglio nel primo tempo, peccando però di imprecisione sotto porta, soprattutto Mario Gomez ha qualcosa da recriminarsi. Il Brasile sembra non avere idee, ma nel finale trova la rete del vantaggio con Gabriel Jesus. Nella seconda frazione i verdeoro impongono il proprio gioco e sfiorano il raddoppio prima con Paulinho e poi con Coutinho. La Germania non si rende mai davvero pericolosa e la gara si conclude senza modifiche di risultato rispetto ai primi quarantacinque minuti.

Sandro Wagner dopo aver sciupato l'occasione del pareggio | TWITTER

LA PARTITA

La gara inizia con una Germania decisamente in controllo del campo e più propositiva. La prima conclusione è di Gundogan, sbilenca, ma creata da un'ottima triangolazione fra Goretzka e Sanè. Poi sale in cattedra l'ex Fiorentina Mario Gomez, volando di testa su un cross ancora di Goretzka, la punta tedesca sfiora il gol di pochissimo, chiedendo un calcio d'angolo che non viene accordato.

Lo stesso Gomez al 29esimo si divora un gol clamoroso: nuovamente Goretzka che lo serve alla perfezione, l'attaccante stoppa sotto porta e poi spara alto, Alisson ringrazia. E' sempre la Germania a farsi avanti e insiste con i cross nel mezzo, stavolta è Plattenhardt a trovare Kimmich sul secondo palo e il terzino del Bayern la manda di poco alta oltre la traversa. Il Brasile si risveglia dal torpore al minuto 37, quando un contropiede favorisce il tiro di Gabriel Jesus, che fa tremare la porta dei tedeschi, concludendo di poco alto.

Passa neanche un minuto e il Brasile si porta in vantaggio: cross di Willian, stacco di testa centrale di Gabriel Jesus e papera clamorosa di Trapp che si butta praticamente la palla in rete.



Le emozioni del secondo tempo si aprono al minuto 56 con un destro quasi a botto sicura di Paulinho, su cui stavolta Trapp si fa trovare più che pronto per redimersi dall'erroraccio sul gol di Jesus nella prima frazione. Il Brasile adesso è in fiducia e Coutinho, leader carismatico in campo senza Neymar, scarica un violentissimo destro dai venti metri, con l'estremo difensore della Germania costretto ad alzare sopra la traversa con un altro ottimo intervento. Sembrava sulla via del perdono il portiere del PSG, ma al 68esimo rischia la seconda frittata della giornata uscendo completamente a vuoto su un calcio d'angolo, clemente stavolta Gabriel Jesus che colpisce di testa, ma spedisce la sfera fuori dal campo. Nell'ultimo quarto d'ora più recupero nessuna conclusione davvero degna di nota da parte delle due squadre, ci provano per la Germania sia Wagner che Brandt, subentrati nel secondo tempo, ma senza efficacia.

Il Brasile vince in casa della Germania e manda un messaggio forte e chiaro in vista dei mondiali, anche senza la sua stella Neymar.