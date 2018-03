Amichevoli - La Spagna umilia l'Argentina: 6-1 al Metropolitano

Come sparare sulla Croce Rossa. Potrebbe essere riassunta cosi la sfida del Wanda Metropolitano, tra Spagna e Argentina, conclusasi per 6-1 in favore delle Furie Rosse. Batosta storica per la Nazionale di Sampaoli che nel primo tempo regge con Otamendi che accorcia le reti di Diego Costa e Isco. Nella ripresa, però, l'Albiceleste stacca la spina e la Spagna si scatena con Isco che fa tripletta mentre le altre due reti portano le firme di Aspas e Thiago Alcantara.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per la Spagna con Isco e Asensio a supporto di Diego Costa nel tridente mentre l'Argentina risponde col 4-2-3-1 con Meza, Banega e Lo Celso dietro all'unica punta Higuain.

Ritmi discreti sin dalle prime battute con la Spagna che punta subito sul possesso ma l'Argentina non sta a guardare e al minuto 8 va ad un passo dal vantaggio con Higuain che, servito perfettamente da Meza, manda alto col piatto da pochi metri. Dal possibile 0-1 al vantaggio della Spagna che arriva al 12' con che Asensio serve perfettamente Diego Costa il quale col piatto destro batte Romero, 1-0: nell'occasione il portiere argentino si fa male, al suo posto dentro Caballero.

La reazione della Seleccion arriva al 25' con Meza che scambia alla grande con Lo Celso e calcia ma Sergio Ramos salva tutto in maniera provvidenziale. Su capovolgimento di fronte, però, raddoppia la Spagna con Isco che, servito ancora da Asensio, batte Caballero col piatto destro dalla linea del dischetto, 2-0. Dopo il gol del raddoppio delle Furie Rosse i ritmi si abbassano e al 39' l'Argentina torna in partita con Otamendi che, sugli sviluppi di un corner, stacca di testa battendo De Gea, 2-1 e primo tempo agli archivi.

La ripresa si apre col tris della Spagna: Iniesta verticalizza per Aspas il quale salta Caballero e appoggia per l'accorrente Isco che col destro fa doppietta, 3-1. Passano tre minuti e i padroni di casa calano il poker: Isco mette al centro per Aspas il quale appoggia per Thiago Alcantara che col destro in corsa batte Caballero, 4-1. Sampaoli inserisce Pavon e Lautaro Martinez per Mascherano e Higuain e al 66' gli ospiti sfiorano la rete con Otamendi che, sugli sviluppi di un calcio di punizione, colpisce in pieno il palo di testa.

La Spagna controlla agevolmente e al 73' arriva la quinta rete della Spagna con Aspas che, servito direttamente da De Gea, batte Caballero in uscita, 5-1. Passano solo sessanta secondi e arriva la sesta rete della Nazionale di Lopetegui: altro errore madornale della difesa dell'Argentina, Isco ringrazia e col destro fredda Caballero, 6-1. Nel finale la furia della Spagna si placa: al Metropolitano le Furie Rosse stritolano l'Argentina e lanciano un chiaro segnale alle contendenti per il Mondiale.