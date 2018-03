Italia, Di Biagio dopo il pareggio contro l'Inghilterra: "Ragazzi di personalità"

Nell'amichevole giocata a Wembley, l'Italia ha pareggiato contro l'Inghilterra per 1-1. La squadra di casa è andata avanti con Vardy, ma Insigne ha siglato il pari grazie a un rigore assegnato dalla Var.

Forse è arrivato il primo sorriso del post-Svezia così ha commentato Luigi Di Biagio a fine gara ai microfoni di Rai Sport: "Siamo stati più continui abbiamo sbagliato meno in fase di possesso, non abbiamo avuto paura di uno stadio stracolmo. Sono soddisfatto, come lo ero del secondo tempo contro l’Argentina. Ho insistito sulla voglia di giocare senza paura, qui a Wembley. Dobbiamo insistere, questi ragazzi la personalità ce l’hanno e lo dimostra il fatto che sull’1-0 ci hanno sempre creduto, e sull’1-1 sono anche andati a cercare il secondo gol. E' un piccolo passo in avanti".

Il tecnico dell'Italia ha infine fatto il punto di queste partite da ct: "Se è stata la mia ultima da ct? Non è questo il problema, conta la crescita dei ragazzi. "In generale è stata un'esperienza fantastica: dieci giorni importanti che mi hanno dato veramente tanto. L'ho detto ai calciatori prima della gara e li ho ringraziati. Se il 27 maggio ci fossi io ad allenare questo gruppo, insisterei coi miei concetti. Questi ragazzi non sono così scarsi come si vuole fare credere. Loro sono l'Italia, devono capire ciò che rappresentano. Vedremo se ci sarò io o meno, ma non è un problema. Parlo da tifoso e non da allenatore. Non accetterò qualsiasi cosa. Non sono qui perché altri debbano decidere del mio futuro".

Anche Gigio Donnarumma ha parlato a fine match: "Questo risultato ci dà tanto, grande entusiasmo per andare avanti. E' arrivata una bella partita dopo tante difficoltà. Le parole di Raiola su Italia scarsa? Io mi godo la Nazionale, siamo un bel gruppo e stiamo crescendo. Lavoriamo duramente e questo risultato a Wembley ci dà grande forza".