Liga, 30^ giornata. Barça a Siviglia, Real alle Canarie

Dopo la pausa per le nazionali, che ha visto le Furie Rosse brillare sia contro Germania che soprattutto contro Argentina, la Spagna calcistica si rituffa nella Liga, giunta alla sua trentesima giornata, in un week-end pasquale che offre agli appassionati diversi temi di interesse. Il primo è legato alla sfida del Ramòn Sanchez-Pizjuan di Siviglia, dove sarà di scena il Barcellona capolista, con il dubbio legato alle condizioni di Leo Messi. Il secondo riguarda il Real Madrid di Zinedine Zidane, alla vigilia dei quarti di finale di Champions, in campo al Gran Canaria contro il pericolante Las Palmas. Impegni sulla carta abbordabili per Atletico Madrid e Valencia, rispettivamente in casa contro il Deportivo e in trasferta contro il Leganès. Da seguire anche la volata per l'Europa League, mentre in coda sembra spacciato il Malaga, con il Levante squadra sulle quali le altre candidate alla retrocessione devono fare la corsa.

Sabato 31 marzo. Ore 13. Girona - Levante. Dopo aver giocato a tennis (6-3) al Santiago Bernabeu, il Girona torna a Montilivi per proseguire nel sogno europeo. Settimi a 43 punti, i catalani ospitano un Levante a cui sembra aver giocato il cambio di allenatore (due vittorie consecutive, 27 punti). Padroni di casa senza lo squalificato Mojica, ma con la solita organizzazione di gioco e con il finalizzatore Stuani. Valenciani con tanti infortunati di lungo corso: Giampaolo Pazzini potrebbe affiancere Roger Martì in avanti, con Morales e Ivi Lopez sugli esterni.

Ore 16.15. Athletic Bilbao - Celta Vigo. Eliminato dall'Europa League, attardato in campionato, l'Athletic deve dare un senso al suo finale di stagione (tredicesimo a 35 punti). Non sta meglio il discontinuo Celta Vigo di Unzue (39 punti), che nutre però anche qualche speranza europea. A San Mamès fuori Yeray e Mikel Rico per i baschi, ma con il resto della rosa a disposizione. Galiziani con il dubbio Wass a centrocampo (Radoja ed Emre Mor le alternative), ma con uno Iago Aspas rinfrancato dalla convocazione (con gol) in nazionale.

Ore 18.30. Las Palmas - Real Madrid. Terzi a 60 punti, i merengues di Zidane preparano alle Canarie la trasferta di Champions a Torino. Probabile turno di riposo per Cristiano Ronaldo, con Isco e Bale in campo dal primo minuto. Squalificato Carvajal, Nacho favorito su Achraf, possibile turnover anche a metà campo. Ha bisogno di punti il Las Palmas, terzultimo a quota 21, con Halilovic, Tana e Momo a supportare l'argentino Calleri.

Ore 20.45. Siviglia - Barcellona. E' il big match della giornata. Anche il Siviglia di Montella prepara la Champions (avversario il Bayern Monaco), lontano dal quarto posto (andalusi a 45 punti e reduci da due sconfitte consecutive). Sarabia squalificato per i padroni di casa, che potrebbero puntare su Nolito e Ben Yedder contro un Barça ancora imbattuto (primo a 75 punti). Valverde con il dubbio Messi e senza Busquets: in vista della Roma spazio a Coutinho e Dembelè, con Iniesta a riposo e Paco Alcacer a scaldarsi nel caso in cui Messi non ce la faccia.

Domenica 1 aprile. Ore 12. Espanyol - Alavès. Rispettivamente 35 e 31 punti per Espanyol e Alavès, che si incontrano al Cornellà el Prat di Barcellona in un match tra squadre tranquille. Diego Lopez in dubbio per Quique Sanchez Flores, che dovrebbe confermare in avanti Leo Baptistao e Gerard Moreno. Per Abelardo da valutare le condizioni di Ibai Gomez, in un 4-4-2 che prevede Munir e Guidetti di punta.

Ore 16.15. Leganès - Valencia. Il Leganès è tornato al successo contro il Siviglia e ora ha 36 punti, con un'altra gara da giocare a Butarque, contro un Valencia reduce da tre vittorie consecutive, quarto a 59 punti. Padroni di casa che hanno perso Szymanowski per il resto della stagione e con El Zhar in dubbio. Omar pronto a partire titolare, mentre dall'altra parte Marcelino deve fare a meno di Coquelin, ma può schierare il suo undici titolare, con Zaza al fianco del nazionale Rodrigo.

Ore 18.30. Eibar - Real Sociedad. Derby basco a Ipurua tra due squadre in difficoltà. L'Eibar si è allontanato dall'Europa (39 punti) dopo le ultime due sconfitte, mentre la Real Sociedad ha esonerato due settimane fa Eusebio Sacristàn. Padroni di casa senza lo squalificato Dani Garcia e l'infortunato Sergi Enrich, con Alejo e Orellana in dubbio. Possibile coppia d'attacco Kike-Charles. Ospiti senza Canales e Xabi Prieto: si scalda Zubeldia, con Januzaj terzo d'attacco insieme a Oyarzabal e Willian Josè.

Ore 18.30. Malaga - Villarreal. Il Villarreal di Javi Calleja ha infilato due vittorie consecutive, battendo anche l'Atletico Madrid (quinto a 47 punti) e vuole proseguire nella sua corsa a La Rosaleda, contro un Malaga quasi rassegnato (14 punti). Submarino Amarillo che sta recuperando gli infortunati ma che potrebbe dover fare a meno di Manu Trigueros. Affollamento in avanti, tra Bacca, Roger Martinez, Enes Unal e Nicola Sansone. Andalusi con Rolan ed En-Nesyri di punta.

Ore 20.45. Atletico Madrid - Deportivo La Coruna. Dopo lo scivolone contro il Villarreal, l'Atletico Madrid punta a consolidare il secondo posto in classifica (64 punti) contro un Depor penultimo a quota 20. Squalificati Griezmann e Vitolo per Simeone, che potrebbe affidarsi a Gameiro al fianco di Diego Costa. Seedorf senza Fernando Navarro e con l'assoluta necessità di fare punti: Bakkali, Adrian ed Emre Colak ad ispirare Lucas Perez.

Lunedì 2 aprile. Getafe - Betis Siviglia. Quasi uno spareggio europeo al Coliseum Alfonso Perez, tra Getafe (39 punti) e Betis Siviglia (43). Padroni di casa reduci dalla vittoria di San Sebastiàn e in campo senza particolari pressioni, andalusi che hanno trovato ormai un loro assetto con Quique Setièn: Loren Moron di punta, favorito su Sergio Leon, sugli esterni Boudebouz e Joaquin, con il gioiellino Fabian in mediana insieme a Guardado. Da segnalare la crescita del terzino sinistro Junior.