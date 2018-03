Zidane: "Prima della Juve serve essere bravi con il Las Palmas"

Come la Juventus, anche il Real Madrid prepara una sfida di campionato prima del grande appuntamento di Champions League. A differenza dei bianconeri, però, l'avversario sembra essere meno ostico rispetto al Milan di Gattuso. Con tutto il rispetto per il Las Palmas, avversario in Liga per i Blancos, lì dove il Barcellona domina e per la squadra di Zidane non ci sono più speranze di arrivare al titolo.

In conferenza stampa, però, Zidane, tra le altre cose, chiede alla sua squadra di non pensare già all'impegno contro la Juventus: "Per preparare bene la sfida di martedì con la Juve dovremo essere bravi contro il Las Palmas. Le parole di Isco? Non sono ingiusto con lui. E' contento, magari non ha lo stesso protagonismo che ha con la Spagna, ma gli ho dimostrato di ritenerlo un giocatore importante per noi. Infortunati? Isco e Sergio Ramos hanno dei problemi e non sono convocati. Futuro? Mi piacerebbe restare qua, ma ora non è il momento di parlarne. Dobbiamo solo continuare su questa strada a cominciare dalla gara di domani. Fosse per me resterei qua a vita, ma so bene come funzionano le cose al Real Madrid. Offerte in arrivo per Isco? Isco è un giocatore del Real Madrid e resterà qua. E' un giocatore che mi piace e ciò che fa lo fa spesso bene. Bale? E' pronto e disponibile per giocare".

Cristiano Ronaldo potrebbe essere tenuto a riposo proprio per averlo al meglio della condizione fisica contro la squadra di Allegri. In più servirà capire meglio le condizioni di Isco e Sergio Ramos, out dalla lista dei convocati. Probabile invece l'impiego dal primo minuto di Bale, soprattutto se venisse confermata l'assenza di Cristiano Ronaldo dal terreno di gioco. Insomma, alcune scelte lasciano il sospetto che, parole di circostanza a parte, Zidane stia già pensando al doppio appuntamento contro la Juventus. Fondamentale per la stagione del Real Madrid. Fuori dalla Copa del Rey, escluso dalla corsa al titolo per la Liga, a Zidane non resta che l'Europa. Anche se, fosse per lui, il suo futuro sulla panchina del Real sarebbe già deciso.