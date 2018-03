Bundesliga, luci a Monaco: il Borussia Dortmund sfida il Bayern

È l'ora. Finalmente oggi dalle ore 18:30 tutti gli appassionati di calcio internazionale potranno assistere all'ennesimo capitolo del Klassiker, la sfida fra Bayern Monaco e Borussia Dortmund, prevista all'Allianz Arena come posticipo del programma odierno della 28esima giornata di Bundesliga. Prima e terza in classifica vanno a confronto in quella che si preannuncia una grande serata di calcio, ma che difficilmente avrà un grande significato - come invece ha avuto, qualche volta, negli ultimi anni - nella lotta al titolo.

Il Meisterschale infatti verrà sicuramente vinto dal Bayern: è soltanto questione di quando, sul se nessuno ha dei dubbi (giustamente). I diciassette punti di vantaggio sullo Schalke 04 secondo potrebbero bastare, in caso di mancato successo dei Knappen nella loro partita col Friburgo delle 15:30, con una contemporanea vittoria perché Heynckes possa festeggiare già oggi il titolo, dopo il KO contro il Lipsia di due settimane fa. Un bene? Ovviamente sì, ma attenzione perchè in ogni caso i die Roten dovranno giocare i quarti di Champions League in settimana e non è detto che sia un bene darsi alla pazza gioia prima dell'andata del confronto col Siviglia. Insomma, vedremo.

Altrettanta attenzione a dare per spacciato il BVB di Stöger, uno che nella sua carriera ha già dimostrato di saper far rispondere sul campo le sue squadre al pressing mentale dei campioni di Germania, tipico di quando giocano in casa. I gialloneri non possono perdere tanti altri punti per mantenere l'attuale piazzamento nelle migliori quattro, specie dopo la cocente eliminazione dall'Europa League. E nemmeno c'è voglia di sprecare quanto fatto poco prima della sosta, con lo splendido successo ai danni della sorpresa Eintracht. Insomma, le motivazioni per cui il Borussen può guardare con fiducia al big match sono diverse.

Le probabili formazioni

Jupp Heynckes dovrebbe ripartire dal suo solito 4-2-3-1 molto fluido. In porta ancora out Neuer e dunque ecco Ulreich, i terzini sarebbero Kimmich ed Alaba con Boateng ed Hummels nel mezzo. Javi Martinez farebbe coppia con Vidal in mediana, mentre Robben, Müller e Ribery supporterebbero Lewandowski in avanti, vista l'assenza di Coman.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Ulreich; Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba; Javi Martinez, Vidal; Robben, Müller, Ribery; Lewandowski. All. Heynckes

Peter Stöger è orientato verso un modulo speculare con Burki fra i pali, difeso da Piszczek, Sokratis, Akanji e Schmelzer, con Zagadou e Durm indisponibili. Castro e Dahoud dovrebbero essere i registi, mentre Pulisic, Götze e Schurrle i trequartisti (Reus è ancora infortunato). Batshuayi ovviamente di punta.

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Burki; Piszczek, Sokratis, Akanji, Schmelzer; Castro, Dahoud; Pulisic, Götze, Schurrle; Batshuayi. All. Stöger