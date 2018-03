Bundes - Der Klassiker senza storia: lezione del Bayern che vince 6-0 contro un impotente BVB

Il Bayern insegna calcio, il Borussia può solo prendere appunti: der Klassiker senza storia fin dal principio, in 45' gli uomini di Heynckes ne fanno addirittura 5 alla squadra di Stoger che si è trovata dal 1' in mezzo ad un tornado biancorosso. Ad aprire le danze è l'ex Lewandowski, che poi siglerà il poker in chiusura di tempo, raddoppia James, fa il tris Muller, manita di Ribery e in finale di partita trova il 6-0 finale Lewandowski che si porta a casa il pallone. Stoger non ci ha capito nulla fin dal principio, resta in zona Champions ma le avversarie sono sempre più vicine. Il Bayern vola a 69 punti in classifica e il titolo ora è davvero un passo, dopo che la festa per la vittoria della Bundes oggi è stata rinviata dalla vittoria dello Schalke.

FORMAZIONI

Heynckes sceglie un 4-1-4-1 molto offensivo, con il solo Javi Martinez vero centrocampista difensivo mentre James e Muller molto propositivi aiutati da Ribery e Robben sulle fasce per servire davanti l'ex di giornata Lewandowski. Il BVB schiera il 4-2-3-1 con il giovane Akanji titolare al fianco di Sokratis; Dahoud e Castro lavorano davanti alla difesa mentre a supporto dell'unica punta Batshuayi ci sono Pulisic, Gotze e Schurrle.

PRIMO TEMPO

Fin dal 1' si capisce quale sarà leitmotiv del Klassiker: il Bayern spinge forte dalle prime battute di gara, con la prima occasione che arriva al 3' con Muller che calcia a lato di poco. Bastano altri due minuti e i Bavaresi sono già in vantaggio: Muller mette a tu per tu con Burki l'indomabile Lewandowski che non sbaglia e porta avanti il Bayern al 5'. La difesa del BVB fa acqua da tutte le parti e al 9' arriva addirittura il raddoppio ma, per fortuna degli uomini di Stoger, c'è offside e quindi gol annullato: Ribery sul passaggio di Muller è oltre la linea dei difensori gialloneri. Il Dortmund accende la luce al 12', con Schurrle che sceglie la rovesciata per provare a a far male a Ulreich ma il tentativo termina a lato. Il Bayern non ci sta a subire le offensive del BVB e rimette le cose in chiaro al 14' con il 2-0 siglato James: il colombiano arriva in corsa e mette dentro il cross arretrato di Alaba per il raddoppio. Il Borussia non esiste in campo, Castro in mezzo al campo non riesce a fare da filtro e la difesa vede arrivare maglie rosse da tutte le parti: sfiora il tris il Bayern al 19' con Robben che però calcia a lato di pochissimo dal limite dell'area.

Il 3-0 arriva poco dopo, al 23': ennesimo errore in mezzo al campo di Castro, James recupera e serve Muller in area che mette praticamente la parola fine sul Klassiker dopo neanche mezz'ora. Costa carissimo questo errore a Castro che al 29' lascia il campo: Stoger prova a correre ai ripari inserendo Weigl, ma il Bayern continua nella sua trama devastante. Nel naufragio difensivo, Akanji compie un miracolo recuperando in spaccata su Lewandowski lanciato a rete. In chiusura di tempo il Bayern riparte in contropiede con un clamoroso 4 vs 2 e Robben dalla sua mattonella prova a colpire sul primo palo ma strozza troppo il tiro. Il primo tempo disastroso del BVB si chiude con il poker e pokerissimo del Bayern! Al 44' scappa Ribery sulla fascia, salta Burki con un rimpallo e sulla palla vagante si avventa Lewandowski per la doppietta. Se sul 4-0 fa tutto il francese ma poi segna l'ex BVB, il gol del 5-0 è tutto di Ribery che col pallonetto manda negli spogliatoi gli uomini di Stoger sotto di 5 gol.

SECONDO TEMPO

Il secondo tempo il Bayern lo imposta su ritmi molto lenti, visto anche il risultato maturato nel primo tempo. La prima fiammata arriva poco dopo l'ora di gioco, con Robben che fa la sua classica giocata, calcia raso terra ma Burki blocca. Il BVB prende un po' di campo nel secondo tempo e al 67' mette paura al Bayern: Gotze si gira e calcia scivolando colpendo la base del palo scivolando. Al 70' Hummels si divora il gol del 6-0: l'altro grande ex di giornata svetta di testa in area di rigore in solitaria ma non riesce a trovare lo specchio della porta. Il Bayern amministra il match ed è il BVB che prova a colpire davanti: in corsa Piszczek al 79' impegna in due tempi Ulreich che tiene la rete inviolata. È bravo pochi minuti dopo lo stesso estremo difensore del Bayern ad uscire sui piedi di Philipp, chiudendogli lo spiraglio per il tiro e costringendolo ad allargarsi per fargli perdere la chance di tiro. Il Bayern non vuole chiudere il secondo tempo senza segnare: all'87' Lewandowski si porta a casa il pallone siglando la tripletta e il 6-0 finale.