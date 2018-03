Siviglia - Barcellona, tra Liga e Coppa

Al Ramon Sanchez Pizjuan, va in scena il confronto più interessante della trentesima giornata di Liga. Il Barcellona, capo-classifica, fa visita al Siviglia, antipasto della prossima finale di Copa del Rey. Stagione difficile da decifrare quella del Siviglia, alterno in patria e puntuale in Coppa. Montella è infatti anche ai quarti di Champions, dopo la vittoria di misura - 1-2 - firmata ad Old Trafford al cospetto di Mourinho. In Liga, invece, il Siviglia è nel gruppetto di quattro squadre che si giocano la quinta posizione - due punti da recuperare al Villarreal, due di margine su Betis e Girona.

La stagione del Barcellona è al momento priva di macchie. Liga blindata, l'Atletico è a distanza siderale, come detto finale di Copa del Rey e quarti di Champions. Tre a zero al Chelsea, sigillo di personalità. Valverde parte in vantaggio anche nel doppio confronto con la Roma, ma non può eccedere in sicurezza, il confine tra consapevolezza e superbia è labile. Si gioca, oggi, dopo la sosta per le nazionali, attenzione quindi a gestire lo sforzo. Tre vittorie in fila per l'undici ospite - 2-0 all'Athletic nel turno in archivio - sequenza da consolidare in serata. Torna Suarez, fa coppia con Messi - in panchina con la nazionale argentina. Paulinho e Rakatic formano la coppia mediana, Dembélé e Coutinho danno qualità al 4-2-4. I laterali di difesa sono Sergi Roberto e Jordi Alba, Piqué e Umtiti un passo oltre ter Stegen.

Montella non si cura dei prossimi impegni, sceglie quindi una formazione in grado di incidere al cospetto del Barcellona. Ben Yedder è l'attaccante di riferimento, gode del supporto di Vazquez sulla trequarti. Il tecnico italiano chiede il cambio di passo a Nolito e Correa, Banega sviluppa il gioco nel mezzo. N'Zonzi è il recuperatore di palloni. Lenglet e Kjaer chiudono a doppia mandata la porta di Sergio Rico, Layun e Escudero garantiscono spinta in corsia.

Fischio d'inizio alle 20.45.