Real Madrid, turnover massiccio al Gran Canaria

Sarà un Real Madrid composto da seconde e terze linee quello che scenderà in campo oggi (ore 18.30) al Gran Canaria, sul campo del Las Palmas di Paco Jemez. Tra piccoli acciacchi, ritorni di giocatori stanchi per gli impegni con le nazionali e squalifiche, Zinedine Zidane si appresta infatti a varare un undici alternativo, in un match valido per la trentesima giornata della Liga spagnola.

Il Real Madrid è terzo in classifica, a quota 60 punti, uno in più del Valencia di Marcelino, ma ormai non sembra preoccuparsi molto del suo piazzamento tra le prime quattro. L'obiettivo dichiarato è la Champions League, che tornerà la settimana prossima con la trasferta di Torino e che ha già influenzato le scelte di Zizou. Squalificato Dani Carvajal, il tecnico francese ha lasciato a casa Cristiano Ronaldo, per preservarlo dopo le fatiche con il suo Portogallo, esattamente lo stesso trattamento riservato al tedesco Toni Kroos e al brasiliano Marcelo. Fuori causa anche Isco, gran protagonista con la maglia della Spagna nell'amichevole del Wanda Metropolitano contro l'Argentina (6-1 delle Furie Rosse all'Albiceleste di Sampaoli), per un un problema fisico, così come capitan Sergio Ramos e il giovane Dani Ceballos, che proprio non riesce a trovare spazio in questa stagione merengue. In porta dovrebbe esserci Kiko Casilla, che rileverà Keylor Navas dopo le partite con il Costa Rica, difesa a quattro con Achraf e Theo Hernandez esterni, Nacho e Raphael Varane (con l'alternativa Jesus Vallejo) centrali. Dubbi a centrocampo: Marcos Llorente dovrebbe agire da mediano con Luka Modric e Mateo Kovacic mezze ali. In caso di 4-4-2, sarebbero invece Lucas Vazquez e Marco Asensio ad agire sugli esterni (con un posto in modo tra i centrocampisti puri).

In avanti, la coppia formata da Gareth Bale e Karim Benzema. Diverso il momento psicologico dei due: se il francese è comunque certo di essere la prima scelta nel ruolo di centravanti anche e soprattutto nelle partite che contano, il gallese deve ormai accontentarsi delle gare che Zidane considera di preparazione a quelle di Champions League. In panchina diversi giovani, da Borja Mayoral ai canterani Oscar e Tejero. Possibile turno di riposo anche per Casemiro, sempre più importante nello scacchiere della Casa Blanca. Avversario del Madrid, un Las Palmas alla disperata ricerca di punti. Gli isolani, allenati attualmente da Paco Jemez, sono terzultimi a 21 punti, a meno sei dalla quota salvezza, con il Levante che è a ventisette. Proprio i valenciani saranno i prossimi avversari dei canari, che intanto proveranno il colpaccio questo pomeriggio sul campo di casa. Non convocato Tana, con Jemez giustificatosi dicendo di voler a disposizione solo i migliori, il Las Palmas si affiderà in attacco a Jonathan Calleri, generoso attaccante argentino, in un 4-2-3-1 in cui una delle mezze punte sarà Alen Halilovic, genio e sregolatezza croata. Vicente Gomez, Toledo e Nacho Gil si giocano gli altri posti a supporto dell'unico centravanti di ruolo, mentre davanti alla difesa potrebbe rivedersi l'italiano Alberto Aquilani, insieme a Etebo. In porta Chichizola, retroguardia composta da Aguirregaray, Dani Castellano, Galvez e Xavi Navarro. Las Palmas per la salvezza, Real per procedere senza intoppi verso la Champions.