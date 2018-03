Premier League, Everton - Manchester City: le Toffees cercano l'impresa

Al Goodison Park, Sam Allardyce ospiterà Pep Guardiola in una gara in cui i padroni di casa cercheranno di affondare la flotta citizens. Le toffees, dopo un inizio di campionato un po’ rocambolesco, sono riuscite a risalire dai bassifondi della classifica e a posizionarsi attualmente al nono posto, conquistando nell’ultima partita i 3 punti contro lo Stoke nei minuti finali grazie a una doppietta di Tosun, dopo un match ricco di emozioni che ha lasciato tutti col fiato sospeso.

Guardiola invece sa che per quanto riguarda la Premier può stare tranquillo ancora per parecchio tempo. Nonostante la partita rinviata contro il Brighton, il tecnico catalano è rimasto a +16 dai cugini dello United che oggi saranno impegnati nello scontro contro lo Swansea. Ora l’ex tecnico del Barcellona potrà dunque concentrarsi esclusivamente sulla Champions League e al prossimo impegno con i connazionali del Liverpool.

QUI EVERTON - Alcuni dubbi di formazione per Allardyce che vede in bilico Davies e Gueye per alcuni problemi riscontrati nei recenti allenamenti. Al loro posto tuttavia potrebbero partire dal primo minuto Calvert- Lewin e Klassen. Schneiderlin rimane da valutare per il posto in mediana mentre il tecnico delle toffees ha dichiarato di voler dare spazio a Gueye, condizioni fisiche permettendo. In difesa tutto dovrebbe rimanere invariato con Baines sulla fascia sinistra, Keane e Jagielka centrali e Coleman a destra. Ecco il 4-2-3-1 dell'Everton:

QUI CITY - Guardiola ha recentemente dichiarato che Aguero sta bene nonostante l'infortunio così come è in buone condizioni Delph. Discorso che non si può applicare al povero Stones, ancora out per una commozione celebrale. L'ex tecnico del Barcellona però deve affrontare un tour de force di partite in questi giorni, con la Champions a metà settimana e con il derby di Manchester nella prossima. Lo spagnolo dovrà gestire bene le forze a disposizione ecco perchè stasera potrebbe giocare da subito Gabirel Jesus, seguito da Bernardo Silva - per far rifiatare Sterling - e Sanè. Ecco il 4-3-3 del Manchester City:

La gara si giocherà stasera al Goodison Park di Liverpool alle 18.30 ora italiana. Il match sarà arbitrato dal sig. Paul Tierney.