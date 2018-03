Premier League - Alle 16 spicca lo scontro salvezza West Ham-Southampton

Si torna a fare sul serio dopo la sosta per le amichevoli tra nazionali: nel weekend di pasqua, la Premier League inizia ad accelerare sul rettilineo finale di questa splendida stagione di football. In un sabato ricchissimo, sono tante le partite interessanti nel pacchetto previsto per le 16:00. Si parte da Brighton, dove i Seagulls ospiteranno il Leicester City, in una sfida di metà classifica che proprio per le poche preoccupazioni (le foxes sono ottave a quota 40, sei punti sopra gli avversari) potrebbe regalare tanti gol, con entrambe le formazioni che devono riscattare l'eliminazione patita in FA Cup. Solito 4-4-2, speculare, previsto per entrambi gli allenatori: gli ospiti dovrebbero schierare Okazaki accanto a Vardy sulla mancina, mentre per Hughton sarà Gross a supportare Glenn Murray.

Molto più calda in termini di ranking, invece, la sfida di Old Trafford: lo Swansea, quattordicesimo, ha solo tre punti di vantaggio sulla zona retrocessione ed è alla disperata ricerca di punti che possano allungare la classifica, mentre i Red Devils, dopo aver sconfitto Chelsea e Liverpool, si ritrovano secondi in solitaria a quota 65 punti. Se il City (81) conta solo i giorni che lo separano dal titolo, Mourinho deve difendere la posizione dalla rincorsa dei Reds (-2) e del Tottenham (-4).

Orfano di Gamez ed Elliot per squalifica e col dubbio sulle condizioni di Shelvey, il Newcastle affronterà una concorrente diretta come l'Huddersfield. Entrambe le compagini sono virtualmente salve, ma la classifica cortissima fa si che anche quattro o tre punti di vantaggio sulla terzultima non siano un margine rassicurante. Si tratta dunque di una sorta di spareggio: chi vince saluta la compagnia, ci perde farà i conti con un finale di stagione bollente. Meno cruciale, invece, la sfida tra Watford e Bournemouth: campionato tranquillo per entrambe, che condividono la decima piazza a quota 36 punti. Gli Hornets vengono, però, da due pesanti sconfitte contro Liverpool ed Arsenal, con otto gol incassati in due partite. Le assenze sono tante, ma Javi Gracia ha a disposizione tutti i suoi uomini-cardine, attorno ai quali dovrebbe cucire un 4-2-3-1 con Richarlison a supporto di Troy Deeney. Eddie Howe, invece, che ha battuto 2-1 il WBA nell'ultima uscita, si presenterà a Vicarage Road con la solita coppia dei terribili ragazzi del '92, formata da King e Callum Wilson.

Situazione abbastanza disperata proprio per il West Brom che, ultimo, per evitare la retrocessione in Championship dovrà recuperare dieci punti in sette giornate. La rincorsa impossibile parte dal The Hawthorns, dove i Baggies ospiteranno il Burnley: i Clarets dovranno vincere ad ogni costo per provare a tenere vive, nonostante i 5 punti di differenza, le speranze di strappare all'Arsenal la qualificazione in Europa League. Dalle parti di Birmingham molte orecchie saranno tese verso Londra, ed in particolare verso l'Olympic stadium, dove va in scena il vero e proprio scontro diretto di questa giornata: il West Ham, quartultimo a 30 punti, ospita il Southampton, che insegue a 29. Gabbiadini-Carrillo potrebbe essere la clamorosa scelta di Hughes in avanti, per organizzare il ribaltone con Boufal e Tadic sugli esterni. Per il WH, invece, dovrebbe essere 3-4-3 con Joao Mario e Lanzini a supporto del centravanti improvvisato, Marko Arnautovic.