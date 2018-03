Premier League, M.United - Swansea: Carvalhal prova a scalare la classifica. Mourinho non allenta la presa dal secondo posto

La stagione non è andata come avrebbe voluto Josè Mourinho, che ha visto i cugini citizens sorpassare i Red Devils di ben 16 punti, questi fermi in seconda posizione a quota 65. Ora dunque l'obbiettivo è quello di non allentare la presa sul secondo posto, fortemente voluto anche dal Liverpool che, con soli 2 punti di distacco, rimane col fiato sul collo al tecnico portoghese. Il Manchester United tuttavia viene da una cocente sconfitta in Champions contro il Siviglia, ma proviene anche dal passaggio del turno in FA Cup dopo la vittoria ottenuta ai danni del Brighton.

Lo Swansea di Carvalhal deve mantenere la concentrazione per non ricadere negli antri bui della classifica della Premier. Le Swans vengono prima da un pareggio con l'Huddersfield, poi da una roboante sconfitta ottenuta in casa, contro il Tottenham e perciò devono cercare di raccimolare qualche punto prezioso in ottica salvezza. Il 14esimo posto precario non dà sicurezza al tecnico portoghese il quale sarà costretto a cercare l'impresa nel difficile campo dell'Old Trafford, tuttavia la speranza è l'ultima a morire.

QUI UNITED - Per Rojo e Jones tutto ok secondo Mourinho, che ha dichiarato apertamente che potrebbero tranquillamente scendere in campo contro le Swans. Il ballottaggio continua sulla fascia sinistra, vista la probabile indisponibilità di Young - assente per un colpo al ginocchio ricevuto durante la partita contro l'Italia - Mourinho potrebbe proprio optare per il terzino argentino anzichè su Shaw. A centrocampo ballottaggio tra Pogba, Mc Tominay e Fellaini per unirsi a Matic. In attacco invece Lingard e Mata dovrebbero scendere dal primo minuto insieme a Sanchez e Lukaku.

QUI SWANSEA - Carvalhal sarà senza Jordan Ayew, espulso, sostituito da Abraham in attacco. A centrocampo Ki Sung - Yueng e King sono in dubbio per iniziare il match dal primo minuto, viste le numerose partite giocate recentemente con le proprie nazionali. Sulla fascia desta potrebbe iniziare Andre Ayew che tuttavia avrebbe chance di partire dal primo minuto in attacco, sostituito a centrocampo da Dyer. A sinistra ci sarà molto probabilmente Clucas.

Il match si giocherà all'Old Trafford di Manchester alle 16.30 ora italiana. La gara sarà arbitrata dal sig. Robert Madley.