Premier - Mané e Salah conducono la rimonta del Liverpool: battuto 1-2 il Palace

Il Liverpool rientra dalla sosta e vince: gli uomini di Klopp riescono a rimontare il Crystal Palace di Hodgson, passato in vantaggio dopo 13 minuti. Nella ripresa il Liverpool torna in campo con un altro spirito e rinviene con i gol di Mané e Momo Salah. Vittoria che porta i Reds al secondo posto, in attesa dello United impegnato nel pomeriggio, mentre il Palace resta a soli 2 punti sulla zona retrocessione, che potrebbero diminuire in caso di vittoria del Southampton.

FORMAZIONI

Hodgson e Klopp optano entrambi per il 4-3-3. Il Palace schiera Wan-Bissaka e Sakho in mezzo alla difesa, con Milivojevic a fare da schermo in mezzo al campo. Il tridente offensivo è formato da Zaha e Townsend sugli esterni e Benteke centrale a fare da perno per far salire la squadra. Il Liverpool schiera a destra Aleexander-Arnold dopo l'infortunio di Gomez alla caviglia, mentre in mezzo al campo con Wijnaldum e Henderson c'è Milner e non Chamberlain come nelle ultime uscite. L'attacco è invariato, con Salah, Firmino e Mané.

PRIMO TEMPO

A partire meglio, dal punto di vista delle occasioni, è senza dubbio il Crystal Palace: lungo possesso del Liverpool ma all'8' la prima chance è delle Eagles con Zaha che si fa ipnotizzare da Karius, autore di un super intervento per salvare la porta dei Reds. Poco dopo il danno lo fa proprio il portiere tedesco: al 12' Zaha riesce a saltare Karius che esce e lo travolge, concedendo il penalty alla squadra di Hodgson e prendendosi il primo giallo del match. Dal dischetto si presenta il capitano Milivojevic che non sbaglia, spiazzando Karius per l'1-0 Palace dopo neanche un quarto di gara. Al 24' situazione dubbia in area del Crystal Palace: azione tutta in velocità del Liverpool, Salah la alza per Manè che dal lato corto dell'area di rigore rientra e cade a terra. Per Swarbrick non c'è fallo, nonostante un leggero tocco sulla caviglia del senegalese, ed estrae il giallo per l'esterno dei Reds.

Si fa vedere per la prima volta nel match Salah al 28': l'egiziano controlla e si gira per calciare ma il pallone è facile preda per Hennessay. Alla mezz'ora i Reds trovano il gol del pari con Manè ma viene annullato il tutto per offside: sul colpo di testa di Firmino, il senegalese è evidentemente oltre alla linea dei difensori. È comunque un Liverpool che, nella parte centrale del primo tempo, ha aumentato i giri del motore per mettere in difficoltà la retroguardia del Palace. Si fa vedere anche Firmino al 38': buona giocata di Milner che premia il taglio del brasiliano sul primo palo il quale però non riesce a girare e manda la palla in curva. Migliora la mira Salah a 5' dalla fine del primo tempo: stessa giocata e destro a giro che questa volta impegna maggiormente Hennessay che la blocca in due tempi. Al 44' è super l'intervento dell'estremo difensore del Palace: Hennessay è bravissimo a respingere in controtempo sulla girata di testa di Manè sugli sviluppi di un corner, tenendo il Palace sempre avanti di un gol.

SECONDO TEMPO

Il Liverpool parte meglio nel secondo tempo, con più grinta e più qualità e al 49' arriva il pari: Mané deve solo spingere dentro il pallone da pochi passi per il gol numero 15 in stagione che vale l'1-1. Il Palace resta negli spogliatoi e il Liverpool continua a far paura: Salah controlla di petto e calcia al volo di sinistro, ma il pallone termina a lato di poco senza trovare il raddoppio e sorpasso sulle Eagles in difficoltà. I Reds continuano a creare occasioni su occasioni e al 54' vanno vicini al l'1-2: il cross di Robertson attraversa tutta l'area, arriva dall'altra parte dove c'è Alexander-Arnold che la rimette dove c'è Salah ma l'egiziano non riesce nel tap-in vincente. Il primo squillo delle Eagles giunge al 58': Townsend di testa serve il taglio di Benteke che va di piattone sparando alle stelle. Poco dopo può rifarsi lo stesso Benteke, ma da dentro l'area si divora la seconda occasione nel giro di pochissimi secondi per far male alla sua ex squadra.

Si sveglia il Crystal Palace che al 63' ha una grande occasione su punizione: Van Aanholt fa volare Karius che toglie la palla dallo specchio della porta. Liverpool sfortunatissimo dal punto di vista dei cambi: al 65' entra Lallana per Wijnaldum ma dopo soli 4' in campo l'inglese è costretto ad uscire per un problema fisico. Tornano a farsi vedere anche i Reds in attacco al 73' con un tiro-cross di Alexander-Arnold che mette paura a Hennessey e che sfiora il sette. Pericoloso sui cross il Liverpool, sempre con Alexander-Arnold che la mette benissimo sul primo palo ma nessuno attacca la porta. Il Liverpool sfonda sulla destra ed è da lì che nasce il gol del sorpasso sul Palace: Chamberlain crossa lungo sul secondo dove c'è Robertson che la rimette in mezzo dove Salah controlla e calcia trovando il raddoppio e la rimonta sulle Eagles. Niente occasioni degne di nota nel finale: vince il Liverpool 1-2.