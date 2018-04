Premier League, Arsenal - Stoke: Lambert  non può sbagliare, Wenger vuole i 3 punti

Nessuno a inizio stagione si sarebbe aspettato una situazione così rovinosa per lo Stoke City che, in poche settimane, è sprofondato in 19esima posizione. Il tecnico dei Potters, Lambert deve necessariamente ritrovare una vittoria, ma in questo primo pomeriggio pasquale sarà una vera e propria impresa affrontare l'Arsenal di Wenger all'Emirates Stadium.

I Gunners vengono da una buona serie di vittorie tra Europa League e Premier, in cui prima hanno sconfitto nel doppio scontro il Milan di Gattuso, e poi hanno battuto con 3 reti il Watford. Wenger tuttavia non deve sottovalutare degli avversari, questi sicuramente in cerca di riscatto dopo il brutto strapiombo accusato in questi mesi. Adesso però l'Arsenal può ottenere i 3 punti così da stabilizzarsi in zona Europa.

Lo Stoke come già annunciato deve assolutamente reagire a questa disastrosa situazione, così da provare almeno a risalire dalle ultime posizioni di questa Premier. I Potters non vincono dal 20 Gennaio, quando sconfissero per due goal a zero l'Huddersfield. Da li in poi sono arrivati solo pareggi e sconfitte e ora la squadra di Lambert deve tentare l'impresa in un campo sicuramente ostico.

QUI ARSENAL - I Gunners devono preservarsi per il match di Europa League contro il CSKA perciò Wenger potrebbe utilizzare una formazione di turnover per lo scontro con i Potters. Su un 4-2-3-1 Holding e Mustafi dovrebbero partire titolari in difesa centrale, accompagnati sulle fasce da Bellerin e Monreal. In mediana Wenger non vuole rischiare Wilshere, rientrato dalla Nazionale dolorante per una botta alla gamba, e dunque potrebbe far partire da subito Xhaka. Anche Ramsey non è al 100% della forma e dunque Elneny dovrebbe iniziare il match da titolare. In attacco spazio ad Aubameyang come punta e a Iwobi sulla fascia destra.

QUI STOKE - Se Lambert recupera Diouf, è costretto a fare a meno di Choupo - Moting per forse 2 settimane. L'attaccante camerunense ha risentito di una botta subita durante lo scorso match di Premier, nella sconfitta con l'Everton. Fuori probabilmente anche Cameron per infortunio mentre non prenderanno parte sicuramente alla gara Adam - espulso - Grant e Adams. Lo Stoke dunque potrebbe partire con un 4-1-4-1 con Pieters come terzino sinistro al posto di Kostantinos, seguiti da Shawcross e Zouma come centrali di difesa. In attacco spazio a Diouf che ha giocato solo 60 minuti con la sua nazionale, accompagnato sulle fasce da Shaqiri e Sobhi.

La gara si giocherà all'Emirates Stadium di Londra alle 14.30 ora italiana. Il match sarà arbitrato dal sig.Craig Pawson.