Premier League, Chelsea - Tottenham: Pochettino senza Kane, Conte vuole accorciare sugli Spurs

Il big match Pasquale non poteva di certo mancare in questa Premier che, per quanto riguarda la conquista dei posti in Europa, sembra veramente combattuta. Oggi sarà scontro diretto tra Tottenham e Chelsea, con i Blues che avrebbero l'opportunità di andare a meno 2 dagli Spurs; questi ultimi invece, con una vittoria potrebbero consolidare la loro posizione in classifica, andando a pochi punti dal Liverpool.

Il Chelsea viene da una grande qualificazione in semifinale di FA Cup, ottenuta contro il Leicester che ha trattenuto la squadra di Conte fino ai tempi supplementari. In Champions tuttavia il sogno è svanito, sbattendo sul Barcellona che con 3 reti ha eliminato Hazard&Co. Ora dunque nella mente dei Blues rimane solo l'FA Cup e il capitolo qualificazione in Champions che Conte non vuole assolutamente fallire.

Il Tottenham, per quanto riguarda la Premier, viene da straordinari risultati utili: prima la vittoria sofferta con il Crystal Palace fino ad arrivare a quelle con Swansea in FA Cup e Bournemouth. Insomma, la situazione tra le due squadre è parecchio simile visto che anche gli Spurs sono stati eliminati dalla Champions dopo aver perso contro la Juventus di Allegri a Wembley. Quest'oggi la sfida dunque, sarà sicuramente interessante.

QUI CHELSEA - Conte ha rivelato che Courtois e Christensen sarebbero stati in dubbio per alcuni problemi fisici riscontrati negli impegni Nazionali, tuttavia c'è una buona probabilità che i due possano scendere tranquillamente in campo. Al posto di Bakayoko ci potrebbe essere Fabregas, seguito da Kantè come compagno di reparto. In attacco spazio a Morata che supera Giroud nel ballottaggio; lo spagnolo sembra aver convinto Conte dopo la splendida prestazione con il Leicester.

QUI TOTTENHAM - Senza Harry Kane, che a detta di Pochettino sta recuperando velocemente, il tecnico degli Spurs dovrà optare per Lamela dal primo minuto al posto di Son che scalerà nel ruolo di prima punta, seguito da Alli e Eriksen su un 4-2-3-1. Dembelè e Dier forniranno copertura in mediana mentre in difesa non ci sarà Alderweireld, che ha giocato abbastanza con il Belgio e che potrebbe essere lasciato in panchina, con Sanchez al suo posto in coppia con Vertonghen.

La gara si giocherà allo Stamford Bridge di Londra alle 17.00 ora italiana. Il match sarà arbitrato dal sig. Andre Marriner.