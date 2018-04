Premier League - Il Chelsea si scioglie, l'uragano Alli porta tre punti a Tottenham (1-3)

Il derby di Londra regala come sempre grandi emozioni. Parte meglio il Chelsea, che la sblocca con un'incornata di Morata. Poi sale in cattedra il Tottenham, che con una magia di Eriksen trova il pareggio e poi con il talento di Alli firma un tris che porta i tre punti agli Spurs e permette alla squadra di Pochettino di consolidare il quarto posto.

Formazione Chelsea (3-4-2-1): Caballero, Azpilicueta, Christensen, Rudiger, Moses, Kante, Fabregas, Alonso, Willian, Hazard, Morata. All. Conte.

Formazione Tottenham (4-2-3-1): Lloris, Trippier, Sanchez, Vertonghen, Davies, Dier, Dembele, Lamela, Eriksen, Alli, Son. All. Pochettino.

PRIMO TEMPO

Avvio di partita combattuto, con entrambe le squadre che cercano di sbloccare il match. Meglio il Chelsea però in fase d'attacco, con Willian che con uno dei suoi classici tagli arriva in posizione di tiro. Il brasiliano scocca il diagonale, che viene deviato e costringe Lloris a un super riflesso in tuffo per evitare il gol. Un minuto dopo Moses pesca con un lancio Marcos Alonso in area. Lo spagnolo apre il piattone e batte l'estreo difensore avversario, ma era in posizione irregolare e Marriner annulla tutto. Tottenham che con il passare dei minuti inizia ad avere difficoltà sulle fasce, dove Moses e Alonso inizio a prendere il dominio e infatti il vantaggio Blues arriva proprio dalle corsie esterne. Rudiger apre sulla destra per il nigeriano, cross al centro, Sanchez e Lloris sbagliano il tempo dell'intervento e Morata ne approfitta, staccando con i tempi giusti di testa e mettendosi alle spalle il digiuno che durava dal boxing day.

Reagiscono gli Spurs, Alli serve Eriksen in profondità, Caballero in uscita lo chiude, ma prende un colpo alla testa e resta atterra diversi secondi prima di rialzarsi. La squadra di Pochettino spinge, ma proprio per questo si espone alle percussioni del Chelsea. Perde palla in mezzo al campo il Tottenham, palla su Alonso che spara il tiro a incrociare, trovando la pronta respinta di Lloris. Anche la squadra di Conte però fa qualche errore. Moses regala male palla agli attaccanti avversari, palla ad Eriksen che sulla trequarti è solo. Il danese disegna un arcobaleno che si alza in cielo e si abbassa per infilarsi proprio sotto la traversa (1-1). Primo tempo che dunque si conclude in parità.

SECONDO TEMPO

La sfida resta su buoni ritmi anche in avvio di ripresa. Cross di Trippier, Moses interviene goffamente, toccando forse con un braccio e anticipando un perplesso Caballero, l'arbitro lascia correre. Insiste il Tottenham, percussione di Son, tiro dalla distanza, il portiere argentino vola e con una mano mette in angolo. Si annusa aria di ribaltone. Lancio dalle retrovie per Dele Alli, il quale si infila tra due centrali del Chelsea, controlla con gran classe e batte Caballero in un rigore in movimento (1-2).

Disastro per i Blues, che si sciolgono. Filtrante sulla destra per Son, che non la passa e arriva fino a due passi dalla porta, Caballero in uscita lo contiene e respinge il primo tiro, la difesa non spazza, Alli tenta il tap in, altra respinta, ma la spazzata nuovamente non arriva e allora Alli con una zampata infila nel sacco la terza chance (1-3). Fabregas prova a scuotere subito i suoi, ma il suo tiro da lontano finisce lontano dai legni difesi da Lloris. Tottenham che, sopra di due gol, viene chiuso nella sua area. Sempre lo spagnolo pericolosissimo, stavolta con un cross che viene messo quasi nella propria porta da Vertonghen. Finale di partita in cui Conte mette dentro le armi a sua disposizione, mentre Pochettino si copre. Non ci sono occasioni degne di nota, il derby va al Tottenham.