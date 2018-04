Premier League, Stoke - Tottenham: Lambert alla ricerca di punti. Pochettino rimane col fiato sul collo al Liverpool

Il cammino degli Spurs verso la Champions League si fa sempre più spianato, e ora sulla strada degli uomini di Pochettino si presenta lo Stoke City, in cerca di punti. Reduce da una batosta contro l'Arsenal, la compagine di Lambert proverà ad infastidire il Tottenham stasera all'ex Britannia Stadium.

Potters che sono rimasti in 19esima posizione, a quota 27, in piena zona rossa nei bassifondi della Premier League. Il penultimo posto non era sicuramente l'obbiettivo prefissato da Crouch&Co, che dopo alcuni buoni risultati sono scivolati a meno 3 dalla zona salvezza e che ora devono trovare le forze per provare a reagire a questa situazione. Classifica che permette una "remuntada", come dicono gli spagnoli, considerando che a lottare contro la retrocessione ci sono parecchie squadre, tutte posizionate in un blocco unico in cui la differenza di punti tra di queste è minima. Lambert dunque deve continuare a crederci e tentare l'impresa contro gli Spurs.

Il Tottenham è reduce da una grandiosa vittoria fuori casa ottenuta contro il Chelsea di Antonio Conte, che non è riuscito a fermare l'armata di Pochettino, schierata nel match allo Stamford Bridge senza il dolorante Kane che ha assaporato il terreno del campo per soli 16 minuti. Il bomber inglese tuttavia dovrebbe tornare titolare contro i Potters, così da garantire alla squadra maggiore sicurezza in attacco. Con un'eventuale vittoria il Tottenham si porterebbe a +11 dai Blues.

QUI STOKE CITY - I dubbi per i Potters partono dalla difesa. Zouma ha ripreso ad allenarsi dopo il problema accusato al ginocchio, ma molto probabilmente non riuscirà a scendere in campo dal primo minuto, con Martins Indi al suo posto. Sulle fasce dovrebbero iniziare Pieters a sinistra - con Stafylidis fuori per infortunio - e Johnson a destra. In attacco Diouf dovrebbe partire dalla panchina, con Crouch titolare accompagnato da Shaqiri che dovrebbe agire da supporto posteriore; per quanto riguarda le fasce alte Sobhi e Bauer saranno i titolari, con Jesè Rodriguez lasciato in panchina.

QUI TOTTENHAM - Tipico 4-2-3-1 per Pochettino che ritrova Kane in attacco e dovrà decidere tra Son e Lamela sulla fascia sinistra. A centrocampo Wanyama e Sissoko assicurano dei buoni ricambi, tuttavia l'11 iniziale visto a Stamford Bridge dovrebbe subire poche modifiche.

Il match si giocherà al Bet 365 Stadium di Stoke alle 16.00 ora italiana. La gara sarà arbitrata dal sig. Graham Scott.