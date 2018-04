Everton-Liverpool, Merseyside derby tra orgoglio e Champions League

Un derby è sempre un derby e nel weekend in cui in Premier League quello di Manchester potrebbe consegnare il titolo nelle mani di Pep Guardiola, a Liverpool si affrontano Everton e Reds nella gara che inaugura il turno di campionato. A parte la voglia di prevalere sullo storico avversario non ci sono grossissimi motivi di classifica ad animare le squadre di Allardyce e Klopp. Di certo nessuno ha voglia di stendere il tappeto rosso ai piedi dell'altro, su questo si può stare certi.

L'Everton ha vissuto una stagione anonima, se non difficile. Il cambio in panchina, da Koeman all'esperto Allardyce, non ha portato una scossa decisiva alla stagione dalle parti di Goodison Park, ma se non altro ha portato la squadra in una tranquilla posizione di centro classifica. Nonostante nomi come Walcott e Rooney che se non sono più ragazzini hanno comunque ancora qualità e talento da vendere. Una delle curiosità di questo finale di stagione è legata a Tosun, attaccante che ha avuto un buon impatto dal suo arrivo in Inghilterra a gennaio. Questi tre giocatori dovrebbero essere tutti e tre presenti nella formazione dell'Everton che scenderà in campo dal primo minuto con un 4-2-3-1.

In casa Liverpool, invece, Klopp è diviso tra questo impegno di Premier League e il ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Manchester City. Vero che il successo per 3-0 è un bel punto di partenza in vista del ritorno all'Etihad, ma è altrettanto vero che l'allenatore dei Reds ha diversi giocatori fuori e la possibilità di scelta non è così ampia. Gli ultimi in ordine di tempo a fermarsi sono stati Salah, autentico trascinatore della squadra in zona gol, ed Emre Can, con le scelte a centrocampo e in attacco che si riducono sempre di più. Entrambi non dovrebbero esserci contro l'Everton, ma se per Salah c'è qualche possibilità di vederlo in campo in Europa, per Emre Can la situazione è più grave e anche i Mondiali potrebbero essere a rischio. Un passo alla volta però. Prima il derby, poi tutto il resto.

Probabili formazioni

Everton: 4-2-3-1: Pickford; Coleman, Jagielka, Keane, Baines; Gueye, Bolasie; Walcott, Davies, Rooney; Tosun. All. Allardyce.

Liverpool 4-3-3: Karius; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Moreno; Wijnaldum, Henderson, Oxlade-Chamberlain; Ings, Firmino, Solanke. All. Klopp