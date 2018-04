Premier League - Leicester  e Burnley a caccia dell'Europa; Palace per la salvezza

Il trentatreesimo turno di Premier League può essere quello che dà il titolo al Manchester City, ma può anche essere decisivo per la corsa all'Europa League e per la salvezza. Sei le partite che si giocheranno alle 16 di oggi, la più importante certamente riguarda il Tottenham, in trasferta a Stoke-on-Trent e di cui ci siamo occupati in una presentazione dedicata.

Nella lotta per la permanenza nella Premier League, il Crystal Palace proverà ad ottenere punti pesanti sul campo del Bournemouth, ma potrebbe doverlo fare senza l'aiuto di Benteke. La presenza della punta è in dubbio dopo il problema all'inguine che lo ha colto nell'allenamento di giovedì, al suo posto in campo Zaha con Townsend a formare la nuova coppia d'attacco. In cerca di punti per continuare a sperare anche il West Bromwich. La squadra di Darren Moore è ultima in classifica e ospiterà al The Hathworns lo Swansea in uno scontro che deve portare punti. I Baggies non vincono da dieci partite e non conquistano un punto da nove, un periodo lungo che li ha relegati sul fondo della graduatoria dieci punti dal Palace, diciassettesimo. Una sconfitta contro i gallesi sarebbe quindi il colpo di grazia alla sopravvivenza dell'Albion nella massima serie inglese.

Obbiettivi più nobili per Leicester e Burnley. Le Foxes cercano punti per tornare in Europa dopo l'avventura in Champions League del 2016/2017 e lo faranno contro il Newcastle, un match che promette spettacolo e gol. D'altro canto anche il Burnley vuole tornare a giocare in Europa dopo le apparizioni in Champions League ed in Coppa delle Fiere, l'antenata dell'attuale Europa League, negli anni '60 del secolo scorso. I Claret stanno sorprendendo tutti ed occupano il settimo posto con tre punti di vantaggio proprio sul Leicester e sperano quantomeno di mantenerlo ottenendo l'intera posta sul campo del Watford. Chiude il programma pomeridiano la sfida tra Brighton ed Huddersfield, certamente più importante per i Terriers che non possono permettersi di perdere poiché, altrimenti, verrebbero risucchiati in zona retrocessione, da cui distano solo tre punti.