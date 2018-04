Bundesliga - Al Signal Iduna Park il Borussia Dortmund doma lo Stoccarda (3-0)

3-0 tondo, nonostante 40 minuti non facili nel primo tempo, per il Borussia Dortmund ai danni dello Stoccarda. A sbloccare la gara, con un cross fortunoso insaccato dalla deviazione, è Pulisic, mentre in apertura del secondo tempo è Batshuayi a raddoppiare con uno splendido triangolo con Sahin, mentre Philipp mette la firma sul tris. La prossima settimana, difatti, il BVB arriverà al derby della Ruhr con un solo punto di ritardo sullo Schalke 04.

4-2-3-1 per Peter Stoger che schiera Sokratis e Toprak davanti a Burki, con Piszczek e Schmelzer sulle fasce. Dahoud e Sahin fanno da diga, con Pulisic, Reus e Philipp a supportare Batshuayi. Dall’altra parte, Korkut si schiera con un 4-4-2: Beck ed Insua sono gli esterni arretrati, Pavard e Badstuber i centrali davanti a Zieler. Aogo affianca Ascacibar nel mezzo, con Gentner e Thommi da esterni e la coppia Gomez-Ginczek davanti.

Prima fase abbastanza sottotono, ma ad imporsi meglio, sia dal punto di vista del possesso che del dominio territoriale, sono gli ospiti. Il palleggio comunque non riesce a concretizzarsi, ed anche i tentativi di ripartenza veloce del Dortmund soffrono di mancanza di precisione.

Mario Gomez sveglia tutti alla metà del primo tempo: cross lungo su punizione, l’ex-Fiorentina prova a schiacciare sul secondo palo, di testa, ma la mette solo a lato. Alla mezz’ora invece il brivido arriva dal mancino di Gentner, che, innescato da un buon cross di Gomez, mette in mezzo una rasoiata che per fortuna di Burki nessuno riesce ad impattare. In generale la gara continua sui binari della calma e dell’equilibrio: si gioca tanto nella zona centrale del campo, le occasioni e le accelerazioni sono poche.

A sbloccare il risultato, però, è un episodio che porta la firma della dea bendata: in manovra, Sokratis allarga sulla destra per Pulisic che punta un avversario e va al traversone di destro. La deviazione ravvicinata, in scivolata, di Insua dà vita ad una traiettoria abbastanza incredibile, che si alza e si insacca alle spalle di Zieler. Il vantaggio dona nuova vita agli uomini di Stoger, che si riversano in avanti con molta più convinzione: dopo soli tre minuti una magia di Sahin imbecca Marco Reus, che calcia di prima con il destro incrociato, andando vicino all’eurogol. La palla però, sfila larga sul secondo palo. Si trattta dell’ultima emozione del primo tempo, che si conclude con il BVB (e la fortuna) avanti per 1-0.

Si apre la seconda frazione ed ecco a gioire ancora sono i padroni di casa: Dahoud verticalizza centralmente per Batshuayi che, in no look, allarga con l’esterno su Sahin per poi tuffarsi in area e chiudere il triangolo con il mancino incrociato. Nulla da fare, palla all’angolino e 2-0 Borussia Dortmund.

Da questo momento, con il supporto del caldissimo Signal Iduna Park, i gialloneri possono gestire il vantaggio con il possesso, e cercare il colpo del KO in ripartenza: ad esempio fa quasi tutto bene Philipp, che spezza in due lo Stoccarda, sbagliando però nel momento del suggerimento su Reus. L’azione rimane viva, ma sul destro di Sahin si fa trovare pronto Zieler.

Il tris, comunque, è nell’aria, ed arriva alle porte dell’ora di gioco: Dahoud trova spazio sulla sinistra, va via bene e pennella con il destro sul secondo palo. Ad arrivarci meglio è Pulisic che, con lucidità, non colpisce di testa verso la porta ma appoggia, di sponda, per l’accorrente Philipp. Il primo tentativo è respinto, ma c’è ancora lo zampino del fato nella ribattuta che torna sul piede del numero 20, bravo ad insaccare tra due avversari col destro.

A questo punto, nonostante le sostituzioni di Korkut, lo Stoccarda sembra mollare definitivamente le armi, ed il Dortmund può amministrare con tranquillità il giro palla. Continuano a fioccare i cartellini gialli, e dopo Mario Gomez entra in referto anche Ginczek. Gli uomini in giallo però non si fermano e continuano ad attaccare: dal centrocampo piovono ancora grandi assist, ma né Pulisic né Bathsuayi riescono a concretizzarli. L’americano, infatti, trova sulla sua strada le manone di Zieler, mentre l’attaccante di proprietà del Chelsea spara a lato da ottima posizione.

L’ultimo sussulto, a pochi secondi dal novantesimo, è la zuccata di Sahin, respinto ancora da Zieler che evita un passivo più pesante ai suoi. Arriva il triplice fischio, il Borussia conquista i tre punti ed accorcia sullo Schalke secondo, con alle porte il derby della Ruhr.