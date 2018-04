Ligue 1 del sabato: il Monaco vince di rimonta, crolla ancora il LOSC Lille

Il Monaco non vuole smettere di sognare. Nonostante un titolo già da tempo nelle mani del Paris Saint-Germain, infatti, i monegaschi approfittano proprio del pari parigino vincendo contro il Nantes. Sotto a causa di una rete di Thomasson su suggerimento di Pallois, i biancorossi si svegliano pochi minuti dopo, marcando un clamoroso uno-due grazie ai goal di Falcao e Rony Lopes, assoluto protagonista della sfida. Vince l'equilibrio, come d'altronde s'era previsto, nella gara tra Angers e Strasburgo: ad Ekambi, risponde Martin da rigore.

Importantissimo successo in ottica-salvezza, poi, per l'Amiens, che supera addirittura per tre reti a zero il malcapitato Caen. Al secondo successo consecutivo, i grigi di Pellissier incanalano la sfida con Dibassy e l'ex Genoa Gakpé, andando a chiudere i conti nella ripresa grazie a Konate. Più inaspettato, al contrario, il tonfo del Tolosa, che in casa cede i tre punti ad un arcigno Dijon, vincente grazie al goal di Kwon Chan-Hoon.

Perde anche il Troyes, che non sembra più ritrovare la forma dei tempi migliori rischiando seriamente la retrocessione. In casa del Guingamp, la neo-promossa non riesce a compiere il miracolo, sgretolandosi sotto i colpi di Benezet, Blas e N'Gbakoto. Nel finale, cala il poker Briand. Ha davvero dell'incredibile, infine, quanto sta accadendo al Lille, seriamente a rischio Ligue 2 e sconfitto anche in casa del Bordeaux. Mothiba illude gli ospiti, una doppietta di Kamano li riporta nell'Inferno.

DI SEGUITO I FINALI DELLE SFIDE DI IERI:

17:00 Finale Monaco 2 - 1 Nantes

20:00 Finale Amiens 3 - 0 Caen

20:00 Finale Angers 1 - 1 Strasburgo

20:00 Finale Bordeaux 2 - 1 Lilla

20:00 Finale Guingamp 4 - 0 Troyes

20:00 Finale Tolosa 0 - 1 Dijon