Chelsea - West Ham: Conte insegue la Champions. Il West Ham cerca equilibrio

Oggi ci sarà il confronto tra Chelsea e West Ham, due squadre che sono molto simili tra di loro, almeno quest'anno e in questa parte di stagione. Conte e Moyes si sono ritrovati in una situazione quasi analoga: entrambe le formazioni sono alla ricerca di punti, con gli Hammers che devono cercare di stabilizzarsi in zona salvezza e i Blues che devono invece cercare di rimanere in zona Europa, che quest'anno è ricca di pretendenti.

La compagine di Conte viene da una dura batosta contro il Tottenham di Pochettino, la quale ha fatto distaccare gli Spurs ancora di più dai Blues. Tuttavia la stagione fin qui intrapresa, per ora, ha anche una nota positiva che è quella dell'FA Cup. Il Chelsea infatti sarà impegnato il 22 Aprile nella semifinale di Coppa contro il Southampton. In Premier tuttavia, occhio dietro! Arsenal e Burnley rimangono all'agguato e la differenza di punti non è così tanto grande.

West Ham che invece si trova alla 14esima posizione, a +5 dalla zona salvezza. Moyes tuttavia deve continuare la sua scalata alla classifica, ma l'impegno sarà arduo, considerando i prossimi impegni che prevedono City, Leicester, United ed Everton. I 6 punti nelle ultime 6 partite non bastano all'ex tecnico dei Red Devils che in questo ultimo sprint stagionale dovrà cercare di far dare il 110% ai suoi.

QUI CHELSEA - Conte ha rivelato di aver recuperato Courtois e Pedro, ma non Zappacosta il quale per un infortunio all'inguine sarà costretto a saltare ancora qualche partita. L'11 iniziale del match contro il Tottenham non dovrebbe essere così diverso da quello di stasera, con Conte che ri-proporrà il solito 3-4-2-1. L'unico dubbio è sugli esterni alti, con Pedro che scalpita per un posto da titolare e potrebbe sostituire uno tra Hazard e Willian. In attacco confermato Morata mentre a centrocampo ritorna in panchina Barkley .

QUI WEST HAM - Senza Antonio, infortunato per questo fine di stagione, Moyes si ritrova anche senza Lanzini, che ha riscontrato un problema al ginocchio durante l'ultimo allenamento. L'argentino dunque è probabile che non potrà scendere in campo e sarà sostituito da Fernandes. Al posto di Antonio invece ci sarà Masuaku, mentre Carrol e Chicharito sono ancora out per infortunio. L'ex allenatore del Manchester United dovrebbe riproporre dunque il solito 3-4-3, simile a quello del Chelsea.

La gara si giocherà allo Stamford Bridge di Londra, alle 17.30 ora italiana. L'arbitro dell'incontro sarà il sig. Kevin Friend.