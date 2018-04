Eredivisie: PSV ed Ajax scappano, nelle zone basse vincono Roda e Sparta Rotterdam

Nemmeno l'AZ Alkmaar riesce a frenare la corsa del PSV Eindhoven verso il titolo. Nel big match della trentesima giornata di Eredivisie, infatti, i bazoer battono 2-3 le teste di formaggio, dando prova di coraggio e lucidità. Sotto a causa di una doppietta di Weghorst, la capolista pareggia grazie a Pereiro e Lozano, completando la rimonta con un rigore di van Ginkel. Quarto successo consecutivo per l'Ajax, che continua a sognare ed intanto vince contro l'Heracles Almelo grazie a David Neres. Importantissimo successo anche per il Feyenoord Rotterdam, che sgretola il Twente cementificando la quarta posizione: apre i giochi Boetius, Maher illude i padroni di casa. Nella ripresa, Berghuis e Jorgensen fanno 3-1.

Nel calderone Europa League, emozionante pari tra Utrecht e Den Haag, che danno vita ad una sfida condita da sei reti. Avanti grazie ad un goal di van der Streerk, nella ripresa i padroni di casa si fanno rimontare da Johnsen e Beugelsdijk, trovando con Kerk il 2-2. Nel finale, Hooi e Labdyad fissano la sfida sul 3-3. Perde un'ottima chance per salire in classifica, poi, il Vitesse, che in casa del NAC Breda cede le armi a causa della marcatura vincente di Angelino nel primo tempo. Pari con goal anche per Heerenveen e Groningen, formazioni lontane sia dalla zona retrocessione che dalle posizioni nobili: apre i giochi Vlap, van Weert li chiude.

Scendendo in classifica, vitale successo per lo Sparta Rotterdam, che in casa supera il VVV Venlo addirittura per tre reti a due. In vantaggio grazie ad Ahannac, i padroni di casa subiscono da Leemans la rete del pari. Nella ripresa, lo stesso Leemans illude i gialloneri, battuti da una doppietta dell'eroe di turno Muhren. Prevedibile successo casalingo anche per l'Excelsior, che supera per 2-1 il Willem II grazie ai goal di Bruins ed Elbers. Inutile, per gli ospiti, il goal di Sol. Vittoria casalinga fondamentale, infine, per il Roda, che batte il PEC Zwolle ed insacca il terzo successo consecutivo. Spinti dalla forza della disperazione, i gialloneri incanalano la sfida con Avdijaj e Gustafson, subendo il 2-1 da Namli. Meniq fa 2-2, ci pensa però Rosheuvel a far esplodere di gioia il pubblico del Parkstad Limburg Stadion.

DI SEGUITO LE SFIDE DI GIORNATA:

08.04. 16:45 Ajax Heracles 1 : 0

08.04. 14:30 Heerenveen Groningen 1 : 1

08.04. 14:30 Twente Feyenoord 1 : 3

08.04. 12:30 Utrecht Den Haag 3 : 3

07.04. 20:45 Sparta Rotterdam Venlo 3 : 2

07.04. 19:45 Alkmaar PSV 2 : 3

07.04. 19:45 Roda Zwolle 3 : 2

07.04. 18:30 Breda Vitesse 1 : 0

06.04. 20:00 Excelsior Willem II 2 : 1