Liga - Vincono Barcellona e Valencia, pari tra Real Madrid e Atletico

Questa sera, con un interessante Villarreal-Athletic Bilbao, si chiuderà la trentunesima giornata di Liga. Un turno favorevole al Barcellona che è sempre più vicino alla conquista del titolo: i catalani, infatti, battono 3-1 il Leganes grazie alla tripletta di Messi ed eguagliano il record della Real Sociedad con 38 partite senza sconfitte in Liga. La squadra di Valverde, che martedì scenderà in campo contro la Roma, mette una seria ipoteca sul campionato visto che il derby tra Real Madrid e Atletico Madrid termina in parità: succede tutto in quattro minuti con i padroni di casa che passano con Ronaldo (20 gol nelle ultime 10) ma Griezmann pareggia subito i conti.

Fonte foto: Twitter Atletico Madrid

Ad approfittarne è il Valencia che, nel posticipo domenicale, vince 1-0 contro l'Espanyol grazie al gol di Rodrigo e scavalca proprio il Madrid. Si infiamma la corsa all'Europa League. Il Betis, in un gran momento di forma, schianta 2-0 l'Eibar e sale in quinta posizione: rete di Sergio Leon e autorete di Arbilla per la compagine andalusa. Ride molto di meno, forse per niente, l'altra metà di Siviglia, gli uomini di Montella perdono 4-0 sul campo del Celta Vigo cadendo sotto i colpi di Iago Aspas che si porta a casa il pallone.

Fonte foto: Twitter Celta Vigo

Brutto passo falso del Girona che spreca l'occasione di agganciare momentaneamente il Villarreal: la squadra catalana perde 5-0 in casa della Real Sociedad con i baschi che dilagano con la doppietta di Oyarzabal e le reti di Canales, Januzaj e Juanmi. Successo comodo per l'Alaves che batte 2-0 il Getafe (Laguardia e Munir) mentre in zona salvezza preziosi successi per Levante e Deportivo La Coruna con i primi che vincono 2-1 lo scontro diretto contro il Las Palmas mentre i galiziani si regalano una speranza battendo 3-2 un Malaga ad un passo dalla retrocessione. Questa sera, come detto, chiuderà il turno Villarreal-Bilbao. Di seguito risultati e classifica.

Deportivo La Coruna-Malaga 3-2

Alaves-Getafe 2-0

Celta Vigo-Siviglia 4-0

Betis-Eibar 2-0

Barcellona-Leganes 3-1

Levante-Las Palmas 2-1

Real Madrid-Atletico Madrid 1-1

Real Sociedad-Girona 5-0

Valencia-Espanyol 1-0

Villarreal-Athletic Bilbao ore 21

LA CLASSIFICA: Barcellona 79, Atletico Madrid 68, Valencia 65, Real Madrid 64, Betis 49, Villarreal 47, Siviglia 46, Girona 44, Celta Vigo 43, Eibar 40, Getafe 39, Real Sociedad 37, Athletic Bilbao, Espanyol e Leganes 36, Alaves 35, Levante 31, Deportivo 23, Las Palmas 21, Malaga 17.