Barcellona, a Roma con la rosa al completo

Tutti disponibili e morale alto in vista del match contro la Roma per accedere alle semifinali di Champions League. Il Barcellona sbarca nella Capitale con la rosa al gran completo: anche Sergio Busquets sarà in campo nel ritorno dei quarti di finale dopo aver saltato la partita di Liga contro il Leganes.

La sfida di sabato sera ha restituito a Ernesto Valverde un Lionel Messi di nuovo in grandissima forma: l’infortunio patito in nazionale è completamente superato e la Pulga ha trascinato i suoi ancora una volta con una tripletta nel successo per 3-1 contro la squadra di Garitano che ha permesso ai blaugrana – grazie all’1-1 nel derby madrileno fra Real e Atletico – di mettere nel mirino la gara contro i Blancos del prossimo 6 maggio, giorno in cui potrebbe arrivare il matematico titolo proprio contro gli acerrimi rivali. Prima di pensare a quella partita però c’è la Roma: il 4-1 dell’andata potrebbe far sembrare il ritorno poco più che una formalità, ma il Txingurri non si fida e sceglierà la miglior formazione possibile per mantenere intatto l’obiettivo Triplete.

“La Roma vorrà rimontare e sappiamo che ha giocatori in grado di segnare” è il monito del tecnico estremegno per i suoi che non vuole cali di concentrazione: ecco dunque che in campo andrà molto probabilmente lo stesso undici che si è imposto al Camp Nou. L’unico dubbio riguarda la fascia destra: Semedo mercoledì scorso ha sofferto non poco l’offensività di Perotti e Dzeko e potrebbe lasciare spazio a Sergi Roberto, arretrato di nuovo sulla linea di difesa, con Dembèlè largo nel centrocampo a 4. Per il resto, quasi solo certezze: ter Stegen in porta, in difesa – detto della questione terzino destro – Piquè, Umtiti e Jordi Alba, il centrocampo sarà completato da Rakitic, Busquets e Iniesta, mentre la coppia d’attacco è sempre la solita, Messi-Suarez.