Ligue 1: il Lione dilaga a Metz, pari per Nizza e Marsiglia

Metz - Lione 0-5 (Marcelo, Marcelo, Depay, Traore, Diaz)

L'Olympique Lyonnais ha finalmente ripreso a marciare. In casa di un Metz bisognoso di punti ma sconfitto per la ventesima volta di questa sua stagione, i ragazzi di Génésio fanno addirittura cinque goal, annichilendo i rispettivi avversari. Doppiamente avanti grazie alla doppietta di Marcelo, i leoni aumentano i giri del proprio motore nella ripresa, segnando ancora con Depay e Traore. Chiude i conti, Mariano Diaz.

Nizza - Rennes 1-1 (Plea, Bourigeaud)

Finisce in parità la sfida tra Nizza e Rennes, con i ragazzi di Lamouchi abilissimi a frenare Balotelli e compagni. Forti del fattore casa, i nizzardi sbloccano la sfida grazie al solito Plea, sempre pronto a far male quando fiuta l'odore del goal. Gli arancioneri non si perdono però d'animo, andando a pareggiare grazie all'esterno Bourigeaud. Nizza che sale a quota 46 e manca l'aggancio alla zona-Europa League. Un punto in più per il Rennes.

Marsiglia - Montpellier 0-0

Sa di beffa, infine, anche il pari dell'Olympique du Marseille, che nell'ultima partita di giornata non va oltre lo 0-0 al Velodrome, contro un Montpellier arcigno e sempre difficile da superare. Nonostante un discreto dominio territoriale, i ragazzi di Rudi Garcia concretizzano poco, sbattendo contro un collettivo ordinato e granitico: il secondo posto si allontana.