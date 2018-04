Manchester City - Liverpool in diretta, LIVE Champions League 2017/18 (20:45)

Benvenuti alla diretta scritta - live e online - di Manchester City vs Liverpool, incontro valido per il ritorno dei quarti di finale della UEFA Champions League 2017/2018.

LIVE Manchester City - Liverpool

Si riparte dal 3-0 Liverpool della prova d'andata, un risultato che indirizza in modo netto - forse definitivo - il doppio confronto. Mezz'ora infernale ad Anfield, il crollo del grattacielo blu sotto i colpi dell'armata in rosso. Scacco matto a Pep, come già in Premier.

Il City si trova così costretto ad affrontare i suoi fantasmi. Deve attaccare, fin dal fischio d'inizio, con il rischio di concedere praterie a una squadra straordinaria nel ribaltare il campo come il Liverpool. Fondamentale, per Klopp, il recupero di Salah.

La debacle nel derby con lo United - da 2/0 a 2/3 - certifica l'attuale stato del City. Un calo fisico, nella ripresa, ma soprattutto fantasmi da domare per costruire un'impresa ai limiti del possibile. Il tonfo nella stracittadina, nel giorno del possibile trionfo in Premier, può abbattere i blu o fornire un'ancora di risalita. Guardiola chiede ai suoi pronto riscatto, accarezza l'orgoglio di campioni affermati per cucire un miracolo sportivo.

Manchester City - L'undici di questa sera è quanto di più offensivo possibile. Un solo elemento di rottura - Fernandinho - cinque giocatori di chiara impronta offensiva. Da 9 gioca Aguero, con Jesus in panchina. L'unico dubbio al largo, B.Silva o Sterling sul fronte destro del tridente. Sané parte da sinistra, libertà per De Bruyne e Silva.

La difesa, di recente sotto accusa, è alla prova del nove. Laporte fa coppia con Otamendi, a sedersi in panchina è Kompany. Spinta laterale garantita da Delph e Walker, fuori causa Mendy.

"Poche storie, domani servirà la gara perfetta sotto tutti i punti di vista: gioco, occasioni e in fase difensiva cercando di non concedere nulla al Liverpool. Impresa? Si ma abbiamo dimostrato in questa stagione di poter segnare tanti gol, anche in pochi minuti, contro qualsiasi avversario", i pensieri di Guardiola.

Liverpool - Come detto, Salah è a disposizione, Klopp conferma quindi il tridente, con Mané e Firmino. Manca Henderson, fuori per squalifica, spazio a Wijnaldum, Milner e Oxlade Chamberlain nella zona nevralgica. Nessun dubbio nemmeno nel settore arretrato, dove albergano al centro Van Dijk e Lovren. I terzini sono Alexander Arnold e Robertson.

Non sono della partita Matip, Lallana, Can e Gomez.

"Noi vogliamo andare là e segnare, perché se puoi concedere goal, puoi perdere. C'è tanto lavoro da fare, lo sanno tutti. Non andremo all'Etihad pensando di essere i favoriti", qui la conferenza di Klopp.

Dirige lo spagnolo Lahoz, fischio d'inizio alle 20.45.